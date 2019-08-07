Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
1 saat önce
Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Bursa'da 2 günde 2'inci orman yangını Yangına müdahale çalışmalarında drone kullanıldıBURSA - Bursa Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:57 Kaynak: İHA
Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Bursa
'da 2 günde 2'inci orman yangını
Yangına müdahale çalışmalarında drone kullanıldı
BURSA - Bursa Kestel
ilçesi Çataltepe Mevkii'nde yangın çıktı. Helikopterler yangına müdahale ederken, arazi araçlar için uygun olmadığı için arazözler yangına ulaşmaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii dağlık ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Arazi yapısı araçlar için uygun olmadığından helikopterler yangına havadan müdahale ediyor. Karadan da itfaiye ekipleri ulaşabildikleri noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bölgeden dumanlar zaman zaman azalırken, yangın tepelere doğru devam ediyor.
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