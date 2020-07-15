Arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürlüğü personeli Nurullah Akbaş toprağa... - Son Dakika
Arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürlüğü personeli Nurullah Akbaş toprağa...
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürlüğü personeli Nurullah Akbaş, Kemalpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürlüğü personeli Nurullah Akbaş, Kemalpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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16.07.2020 03:59:00. #1.13#
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