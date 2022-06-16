Acil servise getirilen S.A, tedavisini yapan acil tıp teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak ona hakaret etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, muayene odasındaki perde demiri Demirci'nin kafasına düştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı - Son Dakika

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