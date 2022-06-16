Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı - Son Dakika
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Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı

16.06.2022 19:01

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafik kazası sonrası getirildiği hastanede çıkan arbede sırasında sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olan kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafik kazası sonrası getirildiği hastanede çıkan arbede sırasında sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olan kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde motosikletiyle elektrik direğine çarpan S.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil servise getirilen S.A, tedavisini yapan acil tıp teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak ona hakaret etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, muayene odasındaki perde demiri Demirci'nin kafasına düştü.

Yaralanan Demirci'nin şikayeti üzerine polis, S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A, Ordu Adliyesine sevk edildi.

S.A, hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verildi.

Öte yandan kafasından yaralanan Şahin Demirci'nin 5 gün iş göremez raporu aldığı bildirildi.

Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı
Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı
Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı
Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişiye adli kontrol kararı - Son Dakika
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