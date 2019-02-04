Arbel Futbol Turnuvası Sona Erdi

Arbel A.Ş.'nin, çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği '3. Arbel Futbol Turnuvası' sona erdi.

Arbel A.Ş.'nin, çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği '3. Arbel Futbol Turnuvası' sona erdi.



Turnuvanın final maçında bir konuşma yapan Arbel A.Ş. Başkan Vekili Hasan Arslan, turnuvayı çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl ikincisini düzenledikleri turnuvanın çalışanlarına moral kaynağı olduğunu belirten Arslan, güzel de tepkiler aldıklarını ve bu yıl da devam ettirdiklerini kaydetti. Arslan, "Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarına iyi geldiğini düşündüğümüz bu tür etkinliklerimiz ilginin de yoğun olması ile artarak devam etmektedir" dedi.



8 takımın mücadele ettiği takımların karşılaşmaları büyük bir heyecan ve ilgiyle izlediğini dile getiren Arslan, oyunculara ve takımları yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Turnuvada birinci olan takım tam altın, ikinci yarım altın ve üçüncü de çeyrek altınla ödüllendirilirken, hakem ve katkı sağlayanlara plaket verildi. Takım oyuncularına madalyalarını Hasan Arslan ve şirket yöneticileri taktı. - MERSİN

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