Son Dakika Haberleri: Arbella'ya 'Yılın Markası' Ödülü

Arbella'ya 'Yılın Markası' Ödülü

31 dakika önce

MERSİN (İHA) – Türkiye makarna sektörünün önde gelen markalarından, bir Mersin markası olan 'Arbella', Mersin Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin (MESİAD) 'Yılın İş İnsanı Ödülleri'nde 'Yılın Markası' ödülüne layık görüldü.

Arbella'ya 'Yılın Markası' Ödülü, System.String[]
MERSİN (İHA) – Türkiye makarna sektörünün önde gelen markalarından, bir Mersin markası olan 'Arbella', Mersin Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin (MESİAD) 'Yılın İş İnsanı Ödülleri'nde 'Yılın Markası' ödülüne layık görüldü.

MESİAD tarafından Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Yılın İş İnsanı Ödül Töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla yapıldı.

Bu yıl 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen Yılın İş İnsanı Ödüllerinde, Yılın Marka Ödülü Arbella'ya verildi. Törende, Arbella Genel Müdürü Gülçin Arslan Hazar, ödülü TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez'in elinden aldı.

Törenin ardından açıklama yapan Genel Müdür Hazar, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için mutluk duyuyorum. MESİAD, bölgemiz için önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Böyle bir törende ödül aldığımız için mutluyuz. Katılım sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Arbella, Ekonomi
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