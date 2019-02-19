ARC, bu kez de engelli insanlara dokundu!
1 saat önce
Çocuk Eğitim Derneği ile protokol imzalayan ARC, eğitimine katılan her birey adına derneğe bağışta bulundu.
Çocuk Eğitim Derneği ile protokol imzalayan ARC, eğitimine katılan her birey adına derneğe bağışta bulundu. ARC Genel Müdürü Yeşim Çınar
, "Herkes İçin Sosyal Sorumluluk" sloganıyla gücü ölçüsünde herkesin bir şeyler yapabileceğini göstermek arzusunda olduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:00
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