Son Dakika Haberleri: ARC, bu kez de engelli insanlara dokundu!

ARC, bu kez de engelli insanlara dokundu!

1 saat önce

Çocuk Eğitim Derneği ile protokol imzalayan ARC, eğitimine katılan her birey adına derneğe bağışta bulundu.

ARC, bu kez de engelli insanlara dokundu!, System.String[]
Çocuk Eğitim Derneği ile protokol imzalayan ARC, eğitimine katılan her birey adına derneğe bağışta bulundu. ARC Genel Müdürü Yeşim Çınar, "Herkes İçin Sosyal Sorumluluk" sloganıyla gücü ölçüsünde herkesin bir şeyler yapabileceğini göstermek arzusunda olduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:00 

Ekonomi
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