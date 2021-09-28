ARC-V, 28 Eylül'de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS'te - Son Dakika

Windsor, UK – 24 Eylül 2021 – Konami Digital Entertainment, B.V. Yu-Gi-Oh! ARC-V manga ve animelerinin renkli dünyasının 28 Eylül itibarıyla Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS'e geleceğini duyurdu. Bu yeni dünya, popüler mobil ve PC oyununda yapılan büyük bir güncellemenin parçası olarak gelecek.

Yeni görevler, kartlar, kart arketipleri, Beceriler (Skills) ve oynanabilir karakterlere (Yuya, Zuzu, Gong ve Sylvio) ek olarak, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS'e bu güncellemeyle birlikte merakla beklenen Pendulum Summons (Sarkaç Çağrısı) da eklenecek. Pendulum Summoning oyuncuların aynı anda birden fazla canavar summon etmelerini sağlayarak oyunun seyrini bir anda değiştiriyor!

Yeni ARC-V dünyasını kutlamak için, tüm oyuncular, hem Ultra Nadir hem de Prizmatik folyolu Pendulum canavarları Stargazer Magician ve Timegazer Magician da dahil olmak üzere çeşitli giriş bonusları alacaklar. Oyuna giriş yaparak kazanılabilecek diğer bonuslar arasında:

2 Ultra Rare Bilet – 1 Prismatic ve 1 Normal

1 Ultra Rare Dream Bileti - Glossy

2 Super Rare Bilet – 1 Prismatic ve 1 Normal

1 Super Rare Dream Bileti - Glossy

1,000 Gems

1 Skill Bileti

Kart Sırtları ve Game Mat –ARC-V dünyasının resmi görsellerini içerirler

Ayrıca, Pendulum canavarı Odd-Eyes Pendulum Dragon ve yepyeni, birbirinden güçlü kartlar içeren yeni bir Ana KUTU (Main BOX) da dahil olmak üzere bir dizi yeni içerik sizleri bekliyor.

Resmi Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU'nu temel alan Yu-Gi-Oh! Duel Links, KONAMI'nin dünyaca ünlü oyununu mobil cihazlara ve PC'ye taşıyor. Düellocular Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo gibi Yu-Gi-Oh! evreninin popüler karakterlerini dijital kart savaşlarında yaşatmaya devam ediyorlar.

Yu-Gi-Oh! serisi Kazuki Takahashi'nin dünyaca ünlü mangası Yu-Gi-Oh!'dan esinleniyor. Bu manga, 1996 yılında SHUEISHA Inc. Tarafından yayınlanan Weekly Shonen Jump dergisinde seri haline getiriliyor ve halen TV- Tokyo iştirakçisi kanallarda yayınlanan "Yu-Gi-Oh!" animasyon serisiyle devam etmekte. KONAMI ilk Yu-Gi-Oh! konsol oyununu 1998 yılında yayınladı ve seri, koleksiyon kartı oyunu da dahil olmak üzere, halen dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta. KONAMI farklı kanallardan Yu-Gi-Oh! içerikleri üretmeye devam ederek serinin ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Yu-Gi-Oh! Duel Links iPad®, iPhone® ve iPod touch® için ücretsiz olarak App Store® üzerinden, Android cihazlar için Google Play™ 'den ve PC için de Steam üzerinden indirilebilir.

YU-GI-OH! DUEL LINKS FRAGMANI