Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı! - Son Dakika
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Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı!

14.03.2022 08:21
Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı!

League of Legends'in dizisi, 9 farklı ödülün sahibi oldu.

League of Legends'in dizisi Arcane, Annie Awards etkinliğinde 9 ödül birden almayı başardı.

Netflix'te yayınlanan Arcane, ilk sezonuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İkinci sezonun hazırlıkları sürerken Arcane, Annie Awards'tan 9 ödül birden kazandı. Arcane'in kazandığı ödüller ise şunlar:

  1. En iyi senaryo
  2. En iyi ses oyunculuğu
  3. En iyi karakter tasarımı
  4. En iyi karakter animasyonu
  5. En iyi TV/Medya - genel izleyicisi
  6. En iyi prodüksiyon tasarımı
  7. En iyi hikaye panosu
  8. En iyi yönetmen
  9. En iyi FX
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Piltover ve Zaun'un arasında geçen olaylar, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger gibi Piltover ve Zaun'lu şampiyonların öykülerinin anlatıldığı Arcane dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı!
Kaynak: EsporGazetesi.com
YORUMLAR
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