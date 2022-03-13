Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı!

League of Legends'in dizisi Arcane, Annie Awards etkinliğinde 9 ödül birden almayı başardı.

Netflix'te yayınlanan Arcane, ilk sezonuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İkinci sezonun hazırlıkları sürerken Arcane, Annie Awards'tan 9 ödül birden kazandı. Arcane'in kazandığı ödüller ise şunlar:

En iyi senaryo En iyi ses oyunculuğu En iyi karakter tasarımı En iyi karakter animasyonu En iyi TV/Medya - genel izleyicisi En iyi prodüksiyon tasarımı En iyi hikaye panosu En iyi yönetmen En iyi FX

Piltover ve Zaun'un arasında geçen olaylar, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger gibi Piltover ve Zaun'lu şampiyonların öykülerinin anlatıldığı Arcane dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz.