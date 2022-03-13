League of Legends'in dizisi Arcane, Annie Awards etkinliğinde 9 ödül birden almayı başardı.
Netflix'te yayınlanan Arcane, ilk sezonuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İkinci sezonun hazırlıkları sürerken Arcane, Annie Awards'tan 9 ödül birden kazandı. Arcane'in kazandığı ödüller ise şunlar:
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Piltover ve Zaun'un arasında geçen olaylar, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger gibi Piltover ve Zaun'lu şampiyonların öykülerinin anlatıldığı Arcane dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › Arcane Dizisi 9 farklı dalda ödül aldı! - Son Dakika