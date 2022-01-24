Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi - Son Dakika

Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi

Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite\'a eklendi
Son Güncelleme: 24.01.2022 08:37

Bir veri madencisi tarafından yapılan sızıntıya göre, Fortnite ile yeni bir League of Legends birleşmesini ortaya çıkardı ve Arcane'in Vi karakterini Jinx ile birlikte Battleroyale'e getirdi.

Fortnite'ta başka bir League of Legends birleşmesi ortaya çıkabilir. Veri madencisi tarafından yapılan sızıntı, Arcane'in korkunç Vi'si ve pembe saçlı dövüşçü Jinx'in dönüşü için yeni karakter demetleri ortaya çıktı.

Jinx, ilk Fortnite çıkışını 2021'de Riot Games'in yeni League of Legends animasyon gösterisi Arcane'i kutlamak için yaptı. Karakter birleşme paketine ek olarak Epic Games, Riot Games ile yeni ortaklıklarını da ortaya koydu, League of Legends ve Valorant'da dahil olmak üzere stüdyonun tüm oyunlarını Epic Games Store'a ekledi.

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Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi

Fortnite, Star Wars, DC, Resident Evil gibi önemli ortaklıkları ve Marvel karakterlerini oyuna eklenmesiyle yoğun bir şekilde tanımlandı. Veri madencisi iFireMonkey tarafından Twitter'da paylaşılan gönderide Fortnite'a ikinci bir Arcane kostümlerinin eklendiğini doğrulayan yeni mağaza paketini ortaya çıkardı.

Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi

Paylaşılan Fortnite mağaza paketlerinde League of Legends karakterlerinden Vi ve Jinx yer alıyor. Vi ve Jinx kostümlerinin yanı sıra yeni yüklenme ekranları, kazma ve paraşüt kostümleri de yer alıyor.

Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi

Önceki sızıntılarla benzer şekilde, Arcane'in Vi ve Jinx karakterleri oyunun dosyalarında olması, birleşmenin yakın olduğu anlamına gelebilir. Epic Games iş birliği söylentisinin doğru olup olmadığı henüz doğrulanmamış olsa da, Fortnite'ın Bölüm 3'ü şimdiye kadarki en büyük bölümlerden biri gibi gözükmektedir.

Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi

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Son Dakika Gamegar Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite'a eklendi - Son Dakika
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