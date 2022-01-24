Arcane dizisinde yer alan LoL karakterleri Fortnite\'a eklendi

Fortnite'ta başka bir League of Legends birleşmesi ortaya çıkabilir. Veri madencisi tarafından yapılan sızıntı, Arcane'in korkunç Vi'si ve pembe saçlı dövüşçü Jinx'in dönüşü için yeni karakter demetleri ortaya çıktı.
Jinx, ilk Fortnite çıkışını 2021'de Riot Games'in yeni League of Legends animasyon gösterisi Arcane'i kutlamak için yaptı. Karakter birleşme paketine ek olarak Epic Games, Riot Games ile yeni ortaklıklarını da ortaya koydu, League of Legends ve Valorant'da dahil olmak üzere stüdyonun tüm oyunlarını Epic Games Store'a ekledi.
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Fortnite, Star Wars, DC, Resident Evil gibi önemli ortaklıkları ve Marvel karakterlerini oyuna eklenmesiyle yoğun bir şekilde tanımlandı. Veri madencisi iFireMonkey tarafından Twitter'da paylaşılan gönderide Fortnite'a ikinci bir Arcane kostümlerinin eklendiğini doğrulayan yeni mağaza paketini ortaya çıkardı.
Paylaşılan Fortnite mağaza paketlerinde League of Legends karakterlerinden Vi ve Jinx yer alıyor. Vi ve Jinx kostümlerinin yanı sıra yeni yüklenme ekranları, kazma ve paraşüt kostümleri de yer alıyor.
Önceki sızıntılarla benzer şekilde, Arcane'in Vi ve Jinx karakterleri oyunun dosyalarında olması, birleşmenin yakın olduğu anlamına gelebilir. Epic Games iş birliği söylentisinin doğru olup olmadığı henüz doğrulanmamış olsa da, Fortnite'ın Bölüm 3'ü şimdiye kadarki en büyük bölümlerden biri gibi gözükmektedir.
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