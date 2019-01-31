Arçelik, 2018'de kârını artırdı

Arçelik'in toplam hasılatı yüzde 29 artışla 26.9 milyar liraya çıkarken, net karı da yüzde 1 büyüdü ve 851.8 milyon lira oldu.

Arçelik'in toplam hasılatı yüzde 29 artışla 26.9 milyar liraya çıkarken, net karı da yüzde 1 büyüdü ve 851.8 milyon lira oldu.

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