Arçelik, 2018'de kârını artırdı
1 saat önce
Arçelik'in toplam hasılatı yüzde 29 artışla 26.9 milyar liraya çıkarken, net karı da yüzde 1 büyüdü ve 851.8 milyon lira oldu.
Arçelik'in toplam hasılatı yüzde 29 artışla 26.9 milyar liraya çıkarken, net karı da yüzde 1 büyüdü ve 851.8 milyon lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
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