Arçelik 4'üncü kez Sorumlu Yatırım Endeksi "FTSE4Good"da - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Arçelik 4'üncü kez Sorumlu Yatırım Endeksi 'FTSE4Good'da - Son Dakika Ekonomi

Arçelik 4'üncü kez Sorumlu Yatırım Endeksi "FTSE4Good"da

6 saat önce

Arçelik, çevre, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki operasyonlarıyla Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi'ne üst üste 4'üncü kez girmeye hak kazandı.

Arçelik 4'üncü kez Sorumlu Yatırım Endeksi

Arçelik, çevre, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki operasyonlarıyla Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi'ne üst üste 4'üncü kez girmeye hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Arçelik, Londra Borsası'na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell'ın hazırladığı FTSE4Good Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi'ne 4'ünce kez girme başarısını gösterdi.

FTSE4Good Endeksi'nde yer alabilmek için şirketlerin, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, yönetim uygulamaları, çalışan hakları, etik ve sosyal konularda güçlü performans göstermesi gerekiyor. FTSE4Good, sorumlu yatırım yapmaya önem veren finansal kurumların dikkate aldığı bir endeks olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, dünyanın küresel iklim krizi kaynaklı ve son yıllarda görülme sıklığı hızla artan birçok felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gezegenimizin geleceği ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşlar kadar iş dünyasına da önemli görevler düşüyor. Biz de Arçelik olarak dünyamıza ve ekosistemimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Sorumlu yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlar için rehber bir endeks konumundaki FTSE4Good'a 4'üncü kez girme başarısı göstererek sektörümüze öncülük ettiğimiz için gurur duyuyoruz."

"300'e yakın enerji verimliliği projesiyle 2 milyon dolar tasarruf sağladık"

İklim krizi ile mücadele kapsamında 2025 yılı itibarıyla Türkiye operasyonlarında üretimde karbon nötr bir şirket olmayı hedeflerini aktaran Bulgurlu, "Sera gazı emisyonlarımızı 2018 yılında, referans olarak aldığımız 2010 yılına göre yüzde 50 azalttık. Sadece 2019 yılında 300'e yakın enerji verimliliği projesini hayata geçirerek 14 bin 500 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eşdeğer, 150 bin GJ enerji tasarrufu sağladık, 12 bin 700 ton CO2e sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Enerji verimliliği projelerimizle 2 milyon dolarlık tasarruf elde ettik. 2010 yılından bu yana ise gerçekleştirdiğimiz bin 980 adet enerji verimliliği projesiyle, 115 bin 700 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eşdeğer, 1 milyon 200 bin GJ enerji tasarrufu sağladık. Bu sayede 113 bin ton CO2e sera gazı emisyonu salımını engelledik." ifadelerini kullandı.

2007 yılından beri hazırladığı sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki çalışmalarını paydaşlarına aktaran Arçelik; Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'daki operasyonlarında, 2020 yılı sonunda ürün başına enerji tüketimini 2010 baz yılına göre yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Hali hazırda ürün başına enerji tüketimini yüzde 43,48 oranında azaltan şirket, 2019 sonu itibarıyla 2 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştı. 2020 yılı sonu itibarıyla da yenilenebilir enerji kurulu gücünü 6 MW'a çıkarmayı hedefliyor.

Arçelik, üretimde olduğu kadar geliştirdiği ürünlerle de enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Şirketin piyasadaki en iyi verimlilik etiketine kıyasla yüzde 10 ile yüzde 70 oranında daha fazla enerji tasarruflu modelleri bulunuyor.

Arçelik A.Ş., Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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