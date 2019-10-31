Arçelik, 6'ncı kez Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Arçelik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 6'ncı kez girdi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte çalışmalar yürüten şirket, Borsa İstanbul'un bu alandaki değerlendirmesinde bir kez daha en iyi performans gösteren şirketler arasında yer aldı.

Arçelik, 6'ncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girerek 2014'ten bu yana yayımlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde aralıksız her yıl yer alma başarısı gösterdi.

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketler, çevre, biyo-çeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS iş birliği ile yapılan değerlendirme sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 56 şirket girmeyi başardı.



"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu ile sürdürülebilir iş modelleri geliştiren Arçelik, 2019 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde sektörünün "endüstri lideri" seçildi. Şirket, Türkiye'den 3 yıl üst üste Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk ve tek sanayi şirketi oldu.



Arçelik, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde de 2 ödül birden aldı.

"Atık Yönetimi" kategorisinde üretiminde pet şişe kullanılan çamaşır makinesi-kurutucu kazanı ile ödül alan Arçelik, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile "Sürdürülebilirlik Raporlaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.