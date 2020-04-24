Arçelik, buluşlarını dünya patent liglerinde tescillemeye devam ediyor - Son Dakika

Arçelik, teknoloji ve inovasyon alanındaki buluşlarını dünya patent liglerinde tescillemeye devam ediyor.

Arçelik'in 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, şirket teknoloji ve inovasyon alanındaki buluşlarını dünya patent liglerinde tescillemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan "En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler" listesinde son 5 yıldır ilk 100 içinde yer alan tek Türk şirketi konumundaki Arçelik, 2019 yılında yayınlanan toplam 253 patent başvurusuyla bu konumunu korudu.

Arçelik ayrıca, Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2019 Türkiye'nin Patent Haritası'nda "En Çok Patent Başvurusu Dosyalayan Firmalar/Kurumlar" listesinde 3 bin 93 başvuruyla birinci oldu. TürkPatent ve Avrupa Patent Ofisi verileri doğrultusunda özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek yayımlanan haritada Türkiye'den ABD, Avrupa (EP) ve Asya'da tescil edilmiş en az 1 patenti olan firmalar, kurumlar ve bireysel patent sahiplerinin sıralandığı "Dünyaya Açılan Patentler" listesinde ise şirket 67 başvuru ile açık ara lider oldu.

Arçelik, Beyaz Eşya- Elektrikli Ev Aletleri kategorisinde de 2 bin 406 patent başvurusu ile sektöründe en çok patent başvurusu dosyalayan firma olarak en üst sırada yer aldı.