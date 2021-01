Arçelik, Corporate Knights'ın "Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi"ndeki tek Türk şirketi oldu

Arçelik, merkezi Kanada'da bulunan, sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights'ın "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" listesinde üst sıralarda yer alırken, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçildi, listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını hızla sürdüren Arçelik, bu konuda uluslararası listelerde tanınmaya devam ediyor.

"Dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında sektörüne öncülük eden Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Corporate Knights'ın 2005'ten beri yayınladığı "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" listesinde 34. sırada yer alan Arçelik, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçilirken, bugüne kadar listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alan, Corporate Knights'ın 2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin (Enviromental, Social, Governance-ESG) kapsamda 25 farklı performans kriteri ile değerlendiriliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi gibi global bir endeksleme modeli ile oluşturulan listede kurumlar, çevre yönetimi, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi ve finansa kadar farklı alt başlıklarda derecelendiriliyor.

Ayrıca Arçelik, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde önemli kilometre taşlarına imza attı. Kendi karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başaran şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2. kez "Dayanıklı Ev Ürünleri" kategorisinde "Sektör Lideri" seçildi. Arçelik'in 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri, Paris Anlaşması'nın "2°C'nin çok altında" hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylandı.