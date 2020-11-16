Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, bu yıl ikinci kez "Dayanıklı Ev Aletleri" kategorisinde "Endüstri Lideri" seçildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sürdürülebilirliği en önemli öncelikleri arasında belirleyen Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar" kategorisine 4 sene üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu.

Arçelik, 2017 yılından bu yana Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) yer alıyor. DJSI'da şirketler yönetim, finansman, tedarik zinciri, şeffaflık, insan hakları, iklim değişikliği ile mücadele gibi sürdürülebilirlik alanını tüm yönleriyle kapsayan çeşitli başlıklardaki performansıyla değerlendiriliyor.

S&P Dow Jones Indices ve RobecoSAM ortaklığında oluşturulan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, 61 sektörden en sürdürülebilir şirketleri seçiyor ve sürdürülebilirlik konularını portföylerine entegre eden yatırımcılar için referans noktası görevi görüyor.

"Doğa dostu ürünler tasarlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, kurumsal sürdürülebilirlikte altın standardı temsil eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri seçilmelerinin kendilerinin doğru yolda olduğunu gösteren önemli bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çalışanlarımızla birlikte elde ettiğimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında kendi geliştirdiğimiz karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr hale gelerek başta sektörümüz olmak üzere sanayi şirketlerine örnek teşkil edebilecek bir ilerlemeye imza attık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Doğa dostu ürünler tasarlıyor, markalarımızla birlikte gıda israfı ile mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sadece çevre alanında değil, sosyal ve yönetişim alanlarına da yayarak hedeflerimizi büyütüyor, gezegenimizin korunmasına ve daha sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Şirket, enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor

Verilen bilgiye göre, Arçelik, Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında 2013-2018'de VCS (Verified Carbon Standard) kapsamında 305 bin 407 ton karbondioksit emisyon azaltım hakkı elde etti.

Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak sağladığı bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020'de küresel üretim tesisleri karbon nötr hale geldi. Şirket, gelecek dönemde de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor.

İklim değişikliği ile mücadele alanında öncü çalışmalar sürdüren Arçelik, bu yıl yayımladığı 12. Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2030 hedeflerini açıkladı.

Arçelik, 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW'lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak. 2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için yüzde 100 yeşil elektrik satın alan Arçelik, 2030'a kadar küresel çapta, ilgili ülkelerde yeşil elektrik alımının mümkün olduğu tüm üretim tesislerinde yüzde 100 yeşil elektrik satın almayı hedefliyor.

Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2030'da 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketiminin yüzde 45 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'de kendi AEEE (Atık Elektrik Elektronik Eşya) geri dönüşüm tesisleri bulunan ilk ve tek sanayi şirketi konumundaki Arçelik, Eskişehir ve Bolu'daki geri dönüşüm tesislerinde 2014 yılından bu yana markası ne olursa olsun piyasadan topladığı enerji tüketimi yüksek ürünleri enerji ve su verimli yeni ürünler ile değiştirerek yaklaşık 39 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer 315 GWh enerji tasarrufu ve 7,9 milyon hanenin günlük su tüketimine eş değer 6,4 milyon ton su tasarrufu elde etti. Bu sürede geri dönüştürdüğü atık ürünlerle yaklaşık 155 bin ton CO2e sera gazı emisyonu engellendi.