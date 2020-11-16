Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri - Son Dakika

Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri

16.11.2020 11:17
Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri, System.String[]

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, bu yıl ikinci kez "Dayanıklı Ev Aletleri" kategorisinde "Endüstri Lideri" seçildi.

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, bu yıl ikinci kez "Dayanıklı Ev Aletleri" kategorisinde "Endüstri Lideri" seçildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sürdürülebilirliği en önemli öncelikleri arasında belirleyen Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar" kategorisine 4 sene üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu.

Arçelik, 2017 yılından bu yana Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) yer alıyor. DJSI'da şirketler yönetim, finansman, tedarik zinciri, şeffaflık, insan hakları, iklim değişikliği ile mücadele gibi sürdürülebilirlik alanını tüm yönleriyle kapsayan çeşitli başlıklardaki performansıyla değerlendiriliyor.

S&P Dow Jones Indices ve RobecoSAM ortaklığında oluşturulan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, 61 sektörden en sürdürülebilir şirketleri seçiyor ve sürdürülebilirlik konularını portföylerine entegre eden yatırımcılar için referans noktası görevi görüyor.

"Doğa dostu ürünler tasarlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, kurumsal sürdürülebilirlikte altın standardı temsil eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri seçilmelerinin kendilerinin doğru yolda olduğunu gösteren önemli bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çalışanlarımızla birlikte elde ettiğimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında kendi geliştirdiğimiz karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr hale gelerek başta sektörümüz olmak üzere sanayi şirketlerine örnek teşkil edebilecek bir ilerlemeye imza attık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Doğa dostu ürünler tasarlıyor, markalarımızla birlikte gıda israfı ile mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu sadece çevre alanında değil, sosyal ve yönetişim alanlarına da yayarak hedeflerimizi büyütüyor, gezegenimizin korunmasına ve daha sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Şirket, enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor

Verilen bilgiye göre, Arçelik, Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında 2013-2018'de VCS (Verified Carbon Standard) kapsamında 305 bin 407 ton karbondioksit emisyon azaltım hakkı elde etti.

Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak sağladığı bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020'de küresel üretim tesisleri karbon nötr hale geldi. Şirket, gelecek dönemde de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor.

İklim değişikliği ile mücadele alanında öncü çalışmalar sürdüren Arçelik, bu yıl yayımladığı 12. Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2030 hedeflerini açıkladı.

Arçelik, 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW'lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak. 2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için yüzde 100 yeşil elektrik satın alan Arçelik, 2030'a kadar küresel çapta, ilgili ülkelerde yeşil elektrik alımının mümkün olduğu tüm üretim tesislerinde yüzde 100 yeşil elektrik satın almayı hedefliyor.

Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2030'da 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketiminin yüzde 45 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'de kendi AEEE (Atık Elektrik Elektronik Eşya) geri dönüşüm tesisleri bulunan ilk ve tek sanayi şirketi konumundaki Arçelik, Eskişehir ve Bolu'daki geri dönüşüm tesislerinde 2014 yılından bu yana markası ne olursa olsun piyasadan topladığı enerji tüketimi yüksek ürünleri enerji ve su verimli yeni ürünler ile değiştirerek yaklaşık 39 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer 315 GWh enerji tasarrufu ve 7,9 milyon hanenin günlük su tüketimine eş değer 6,4 milyon ton su tasarrufu elde etti. Bu sürede geri dönüştürdüğü atık ürünlerle yaklaşık 155 bin ton CO2e sera gazı emisyonu engellendi.

Arçelik A.Ş., Dow Jones, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam         
10:52
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor         
10:37
Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı         
10:25
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi         
09:14
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 11:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei