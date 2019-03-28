Arçelik'e CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülü

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu çerçevesinde çevreyi ve doğal kaynakları korumaya odaklı bir üretim anlayışına sahip olan Arçelik, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim programında A- derecesinde değerlendirilerek CDP Türkiye 2018 İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu.

Arçelik CDP'nin değerlendirmesine göre iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla sektöründe en iyi performansı gösteren şirket oldu. Arçelik dışında bu dereceyi alan sadece 2 Türk şirketi bulunuyor.

Şirket adına ödülü CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe'nin elinden Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı aldı.

Arçelik 2012 yılından bu yana CDP iklim programına raporlama yapıyor. Üç kez CDP İklim Global A listesinde yer alan Arçelik, 2017 yılında CDP Su programında da en yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı Global A listesine girmeye hak kazanarak her iki listede de yer alan dünyadaki 25 şirketten biri ve tek Türk şirketi olmuştu.

Fatih Özkadı: "258.000 ton karbon azaltımını doğrulattıktan sonra piyasaya sunacağız"

Ödül töreni öncesi CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, "Arçelik küresel bir şirket olarak dünyanın geleceği için ürün ve üretimde kaynak verimliliğine odaklanıyor. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştiriyoruz.Türkiye'de yürüttüğümüz "Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi" kapsamında 2013-2018 yılları arasında yüksek enerji verimli buzdolaplarımızın satışı ile sağlanan 258.000 ton CO2e azaltımının doğrulanmasının ardından bunu piyasaya sunacağız" dedi.

Arçelik'in enerji verimli ürünlere yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Özkadı şunları söyledi: "İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için global girişimlere destek veriyoruz. Gelişmekte olan pazarlarda STK'lar ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak ev cihazlarında enerji verimliliği standartlarının ve regülasyonlarının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün (UN Environment) liderliğindeki United for Efficiency (Verimlilik İçin Birlik) projesinin ortağı olarak gelişmekte olan ülkelerde evlerde enerji verimli buzdolaplarına geçişe destek vermeye devam ediyoruz."

Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı panelde şirketin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7'incisi olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" için 2030'a kadar dünyada enerji verimliliğindeki artış hızını iki katına çıkarmak üzere faaliyetlerde bulunan SE4ALL (Herkes için Sürdürülebilir Enerji) girişimi ile 2017'de yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attığını da hatırlattı. Özkadı, "Yeni anlaşmayla başta gelişmekte olan ülkelerin enerji verimli ürünlere geçiş sürecine verdiğimiz desteği artırmayı taahhüt ettik. Başta gelişmekte olan ülkelerde ilgili paydaşlarla iş birliği yaparak ürünlerde enerji verimliliğini iyileştirilmesi, enerji etiketi mevzuatlarını oluşturulması ve piyasa denetiminin sağlanması sürecine öncülük ediyoruz" dedi.

CDP, şirketlerin iklim performansını değerlendirirken, iklim değişikliği, çevresel risk yönetimi ve karbon salımını azaltma çabalarını dikkate alıyor. Kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. Dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahiptir olan CDP aracılığı ile 6000 civarında kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşıyor.