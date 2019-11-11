Son Dakika Haberleri: Arçelik'e "en sevilen beyaz eşya markası" ödülü
Son Dakika Ekonomi Arçelik'e 'en sevilen beyaz eşya markası' ödülü

Arçelik'e "en sevilen beyaz eşya markası" ödülü

6 saat önce

Arçelik, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2019 Araştırması"nda beyaz eşya kategorisinde "Lovemark" seçildi.

Arçelik'e

Arçelik, " Türkiye'nin Lovemark'ları 2019 Araştırması"nda beyaz eşya kategorisinde "Lovemark" seçildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin pazarlama ve iletişim endüstrisini dünya çapında yaratıcı isim ve fikirlerle buluşturmayı amaçlayan Brandweek kapsamında MediaCat Dergisi-IPSOS iş birliğiyle yapılan "Lovemarks" araştırması ödülleri sahiplerini buldu.

Arçelik 12'inci yıl üst üste beyaz eşya kategorisinde "Lovemark" seçilerek "en sevilen beyaz eşya markası" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, tüketicileriyle aralarında tek taraflı değil karşılıklı bir sevgi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arçelik'in 12 yıl üst üste en sevilen beyaz eşya markası seçilmesinin en önemli nedeninin tüketicisi ile kurduğu eşsiz ve sıcak bağ olduğuna inanıyoruz. Tüketici ihtiyaçlarına odaklı inovatif ürün ve hizmetler geliştirmesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş bayi ve servis ağı, müşteri deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık dönüşümü bu başarının ardında yatan nedenler arasında yer alıyor. Tüketicimizin sevgisine layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Türkiye'nin Lovemark'ları 2019 Araştırması" 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmada markanın duygusal olarak yakınlık derecesi, beklenti, ihtiyaçları karşılama seviyesi ve sevilen bir marka olup olmadığı değerlendiriliyor.

Arçelik A.Ş., Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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