Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesine "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" - Son Dakika

Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesine "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geç kalmadığını, paniğe kapılmadığını belirterek, "Hükümetimiz, sağlık alanında uyguladığı tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldı, istihdam,...

Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesine

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geç kalmadığını, paniğe kapılmadığını belirterek, "Hükümetimiz, sağlık alanında uyguladığı tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldı, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attı." dedi.

Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi, personel servislerinin kontrolü, pandemiye yönelik eğitimler, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, personel soyunma odalarının sterilizasyonu, kreşler, temizlik teçhizatları, yemekhanelerde yapılan düzenlemeler, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı konuda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetçilerinin detaylı kontrolünden geçerek "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Büyükdede, belgenin firma yetkililerine tesliminden dolayı fabrikada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünya genelinde küresel pandemiye dönüşen Kovid-19'un bütün dengeleri sarstığını söyledi.

Ülkelerin ekonomilerinde arz ve talep şoklarını aynı anda yaşatan salgının etkileriyle ilgili küresel ekonomi çevreleri tarafından sağlıklı bir öngörüde bulunulamadığını anlatan Büyükdede, Türkiye'de ise tüm kurumların tam bir seferberlik halinde çalıştığını dile getirdi.

Büyükdede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, salgınla mücadelede, kendini pek çok devletten pozitif yönde ayrıştırdı. Hiç şüphesiz bu başarı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eş güdüm içinde atılan adımlar sayesinde oldu. Türkiye sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, güvenlikte, kamu yönetiminin her alanında dinamik politikalar uyguladı. Ülkemiz Kovid-19 ile mücadelede asla geç kalmadı, paniğe de kapılmadı. Hükümetimiz, sağlık alanında uyguladığı tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldı, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, virüs Türkiye sınırlarına gelmeden önce harekete geçtik. İlk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare yürüttük."

Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu

Salgının başından itibaren her türlü talep ve öneriyi titizlikle dikkate aldıklarını vurgulayan Büyükdede, bu süreçte ekonomi alanında sağlanan desteklere değindi.

Aralarında Arçelik'in de bulunduğu Biosys, Baykar ve ASELSAN firmalarının büyük bir özveri ve adanmışlığa imza attığını ifade eden Büyükdede, "Firmalarımız el birliği ile dünya standartlarında bir cihazı 14 günlük rekor sürede üretim bandına indirdi. Kısa sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, dünya standartlarında ve muadillerinden üstün bir ürünü piyasayla tanıştırdık. Burada Arçelik'in değerli emekçilerine katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın direktifleri doğrultusunda TSE'nin üretim cephesinde büyük bir özveriyle çalışan emekçiler ve sanayiciler için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirlediğini aktardı.

Ateş ölçümünden, vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden, iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştıklarını dile getiren Büyükdede, Enstitü uzmanlarının sanayi işletmeleri için "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" hazırladığı bilgisini verdi.

Kılavuzun işletmelere sağlayacağı kolaylıklara değinen Büyükdede, şunları kaydetti:

"Bu kılavuz, firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. Şimdi olduğu gibi firmaların salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini sağladı. Belgelendirme için TSE'ye başvuru yapan Arçelik, kılavuza göre denetlendi. Denetimi geçen ülkemizin güzide firmalarından Arçelik, Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu belge başta AB olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan Arçelik'e bazı önemli avantajlar getirecek. Öncelikle çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak. İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edilecek, tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretleri giderilecek. Arçelik'in müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmasına gerek kalmayacak. Zaten anlatmıyordu. Arçelik bu belge ile piyasada kendisine duyulan güveni de tazelemiş oldu."

TSE Başkanı Adem Şahin ise kontrollü sosyal hayat döneminin "mesafe, hijyen ve maske" tedbirlerini içerdiğini anımsattı.

Şahin, söz konusu kılavuzu da bu çerçevede ve başka tedbirleri işin içine katarak hazırladıklarını aktardı.

Belgenin firma yetkililerine takdimiyle sona eren törene, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya, Otomotiv Test Merkezi Dairesi Başkanı Gökhan Özkök ve Eskişehir Müdürü İsmail Kaynarca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ve Eskişehir Buzdolabı İşletmesi Direktörü Ayhan Önder katıldı.

Arçelik A.Ş., Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesine 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' - Son Dakika Ekonomi

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