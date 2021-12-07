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Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği - Son Dakika

Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği

07.12.2021 14:49

Arçelik, batarya tasarımı ve üretiminde faaliyet gösteren ASPİLSAN ile güçlerini birleştirdi.

Arçelik, batarya tasarımı ve üretiminde faaliyet gösteren ASPİLSAN ile güçlerini birleştirdi.

Arçelik ile ASPİLSAN arasındaki iş birliğinin imza töreni; Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt'ün katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında Arçelik, ASPİLSAN ile Türkiye'de üretilen küçük ev aletleri için ortak batarya tasarlayıp üretecek. ASPİLSAN ve Arçelik bu iş birliği ile yerli üretimi destekleyip ürün yerlileştirme oranını artırmayı planlıyor.

ASPİLSAN ile yürütülecek iş birliği kapsamında, batarya tasarımı ilk olarak yerli üretim oranı en yüksek seviyede olan şarjlı dik süpürge ürününde gerçekleştirilecek. Sonrasında da Arçelik'in tüm şarjlı ürünleri ile yerli üretim devam edecek.

"Türkiye'de üretilen küçük ev aletleri için ortak batarya tasarlayıp üreteceğiz"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki şirket arasındaki güven ve iyi niyete dayalı iş birliklerinin, yapılan anlaşma ile yepyeni bir platforma taşındığını belirterek, "Bu çerçevede, Türkiye'de üretilen küçük ev aletleri için ortak batarya tasarlayıp üreteceğiz.

İthal ettiğimiz bu ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi kritik komponentlerin yerlileştirilmesi yolunda önemli bir adım. Dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine hizmet edecek ve kayda değer bir katkı sağlayacaktır. Arçelik olarak bu tarz iş birliklerinin sayısını ve kapsamını geliştirerek endüstrimizin gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN olarak şu ana kadar batarya üretiminin 2 fazını (Battery Management System-BMS (pil yönetim sistemi) ve Battery Pack (batarya paketleme) gerçekleştirdiklerini aktararak, "2022 yılı itibarıyla üretimimizin en önemli ve katma değerli fazı olan cell (hücre) üretimini de gerçekleştireceğiz ve bu üretilen pillerimizi ilk olarak Arçelik için geliştirilecek bataryalarda kullanacağız.

Yerli olarak üretilen pillerle paketlenecek bataryalarımız sayesinde nakliye sırasındaki karbon emisyonu azalacak ve enerji daha verimli kullanılacak. Bunun yanı sıra üretilecek piller küçük ev aletleri batarya sistemlerinde kullanılarak yerli üretim pil kullanımında şirketimiz öncü olacak ve bu konudaki dışa bağımlılık sorunumuza da çözüm olacak." dedi.

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ise yapılan iş birliğinin her iki şirkete de çok faydalı olacağını belirterek, üretimi yerlileştirmenin sürdürülebilirlik anlamında da fayda sağladığını söyledi.

ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt de bu projenin ülke açısından çok özgün ve kıymetli olduğunu belirterek, hayatın her aşamasında yer alan Arçelik markasının artık bir dünya markası olma aşamasında olduğunu dile getirdi.

Karşılıklı "know-how" paylaşımları ile ilerleyecek stratejik anlaşma, uzun soluklu bir iş birliğinin de ilk adımı olacak. Arçelik ve ASPİLSAN haricinde Türkiye'de Arçelik'e ODM üretimi yapan firmaların da bu iş birliğine ilerleyen dönemde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği

Arçelik A.Ş., Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği - Son Dakika


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