Son Dakika Haberleri: Arçelik'in tasarruflu yeni kliması faturaların azalmasına katkı sağlıyor
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Arçelik'in tasarruflu yeni kliması faturaların azalmasına katkı sağlıyor

12 dakika önce

Arçelik'in hem ısıtma hem de soğutmada A+++ verimli yeni kliması, sağladığı enerji tasarrufuyla elektrik faturalarındaki klima masrafını yüzde 50 azaltarak bütçelere destek oluyor.

Arçelik'in tasarruflu yeni kliması faturaların azalmasına katkı sağlıyor, System.String[]
Arçelik'in hem ısıtma hem de soğutmada A+++ verimli yeni kliması, sağladığı enerji tasarrufuyla elektrik faturalarındaki klima masrafını yüzde 50 azaltarak bütçelere destek oluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, üstün özellikli teknolojik klimalarına bir yenisini daha ekledi.
Arçelik 12660 A+++ model klimalar, A+++ ısıtma ve A+++ soğutma verimliliği özelliğiyle A sınıfı inverter klimalara göre yüzde 50 enerji tasarrufu sağlıyor.
Elektrik faturalarındaki klima masrafını yarı yarıya azaltan ürün, Wifi özelliği sayesinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Ürün ayrıca enerji tüketimini periyodik olarak takip edebilme imkanı da sunuyor. Çevreci R32 gaz kullanılan şık tasarımlı Arçelik klimalar aynı zamanda 10 yıl kompresör garantisiyle satışa sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:14 Kaynak: AA
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