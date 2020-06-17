Arçelik koronavirüs ile mücadeledeki başarısını TSE belgesi ile tescilledi - Son Dakika

Arçelik koronavirüs ile mücadeledeki başarısını TSE belgesi ile tescilledi

Arçelik, "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Arçelik koronavirüs ile mücadeledeki başarısını TSE belgesi ile tescilledi, System.String[]

Arçelik, "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden itibaren aldığı önlemlerle çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarını korumak için eksiksiz adımlar attı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Arçelik'in 9 işletmesi, denetimleri hiçbir uygunsuzluk ve ek süre almadan, başarı ile tamamladı.

Üretim alanları, personel servislerinin kontrolü, pandemiye yönelik eğitimler, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, personel soyunma odalarının sterilizasyonu, kreşler, temizlik teçhizatları, yemekhaneler, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı konuda TSE denetçilerinin detaylı kontrolünden geçen Arçelik işletme kampüsleri, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Sürecin en başından beri Koç Holding Acil Durum Kriz Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmeleri doğrultusunda faaliyetleri planlanan Eskişehir Buzdolabı İşletmesi, Eskişehir Kompresör İşletmesi, Çayırova Çamaşır Makinesi İşletmesi, Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi, Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi, Beylikdüzü Elektronik İşletmesi, Çerkezköy Çamaşır Kurutma Makinesi İşletmesi, Çerkezköy Elektrik Motorları İşletmesi ve Wat Motor AŞ, üretimlerine TSE sertifikası ile devam edecek.

İnsan sağlığına uygun şekilde üretim yapıldığını gösteren belge, tüketicilerin hijyen konusundaki çekincelerini gidermelerine de yardımcı olacak.

Arçelik işletmelerinde alınan önlemler şu şekilde kaydedildi:

"Vardiya ve operasyon bazlı kümelenme modelleri ile üretim bantlarında görev yapan çalışanlar gruplara ayrıldı. Vardiya çalışan sayıları azaltılıp, zamanlamaları değiştirilen çalışanların karşılaşmamaları sağlandı. Filyasyon uygulaması kapsamında dijital uygulamalar geliştirildi. Çalışma alanlarının küçük/anlamlı bölgelere ayrılarak, çalışanların barkod okutması sağlanarak hangi zaman diliminde hangi alanda olduğunun takip edilebilirliği sağlandı. Bu sayede her bir çalışanın geçmişe dönük kimlerle etkileşimde olduğu takip edilebilir hale geldi. Üretim yapılan tüm birimlerde ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi (1,8 metre) koruyacak önlem ve uygulamalar devreye alındı. Çalışanların maskelerini sık sık değiştirmelerini sağlayacak şekilde maske tedariki sağlandı. Ateş ölçme uygulamasının dijital ortamda yapılmasını ve kayıt edilmesini sağlayan iyi uygulama senaryoları oluşturuldu. Vardiyalarda ikişer kez ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Şüpheli görülen vakalar izole edildi.

Yemekhanede sosyal mesafenin korunması amaçlı yemekhane kullanım süreleri uzatıldı, yemekhane kapasiteleri düşürüldü, masa düzeni 1,8 metre sosyal mesafe kuralına uygun hale getirildi. Yemek sırasında sosyal mesafeyi korumak amaçlı işaretlemeler yapıldı. Ortak kullanılan el aleti, taşıma arabası, dokunmatik ekran gibi ekipmanlar her bir vardiya öncesinde dezenfekte edilmeye başlandı. Birçok noktaya alkol bazlı solüsyonlar yerleştirildi. Servis saatleri, giriş ve çıkış zamanlarında birbirleri ile karşılaşmalarını önleyecek şekilde düzenlendi. Personel servislerinin periyodik dezenfektasyonu uygulamasına geçildi. Ziyaretçi girişleri sınırlandırıldı. Üretim için getirilen malzemeler 3 saat karantina altına alındıktan sonra kullanılması sağlandı."

Türk Standartları Enstitüsü, Arçelik A.Ş., Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik koronavirüs ile mücadeledeki başarısını TSE belgesi ile tescilledi - Son Dakika Ekonomi

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