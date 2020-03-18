Arçelik kurutma makinelerinde kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arçelik kurutma makinelerinde kampanya - Son Dakika

Arçelik kurutma makinelerinde kampanya

7 saat önce

Arçelik, kurutma makinelerini 1.849 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 gün koşulsuz iade imkanıyla sunuyor.

Arçelik kurutma makinelerinde kampanya, System.String[]

Arçelik, kurutma makinelerini 1.849 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 gün koşulsuz iade imkanıyla sunuyor.

Arçelik açıklamasına göre, marka, son teknolojiye sahip kurutucu makinelerinde cazip bir kampanya başlattı.

Mart ayı boyunca Arçelik kurutma makineleri, 1.849 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 gün koşulsuz iade fırsatıyla Arçelik mağazalarında tüketicileri bekliyor. Ayrıca ısı pompalı modellerde 10 yıl motor garantisi de veriliyor.


Açıklamaya göre, Arçelik Hijyen Plus programlı kurutma makineleri, çamaşırların toz ve alerjen etkilerden arındırılarak kurutulmasını sağlıyor, dış ortamdaki yağmur, egzos, toz ve polenlerden çamaşırları koruyor. Ayrıca kurutma makinesiyle kurutulan giysiler daha yumuşak bir şekilde ütüye hazır hale geliyor.

Arçelik A.Ş., Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:52 Kaynak: AA

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