Son Dakika Haberleri: Arçelik, Multimode derin dondurucuyu tüketicilerle buluşturuyor
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Arçelik, Multimode derin dondurucuyu tüketicilerle buluşturuyor

1 saat önce

Arçelik, üst bölmesi ister soğutucu ister dondurucu veya ister kapalı olarak kullanım imkanı sağlayan Multimode derin dondurucuyu tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik, Multimode derin dondurucuyu tüketicilerle buluşturuyor, System.String[]
Arçelik, üst bölmesi ister soğutucu ister dondurucu veya ister kapalı olarak kullanım imkanı sağlayan Multimode derin dondurucuyu tüketicilerle buluşturuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev teknolojileri markası Arçelik, mutfaktaki ihtiyacınıza göre fonksiyonel çalışan Multimode özelliğine sahip derin dondurucuyu sunuyor.
Arçelik Multimode derin dondurucuda, üç ayrı mod seçeneğiyle ister tamamen dondurucu, ister alt kısımdaki dört çekmece dondurucu, üst kısım soğutucu özellikte olurken, istenirse de üst kısmı ekonomik modda tamamen kapalı kullanım imkanı veriyor.
Eksi 27 derece dondurma ve 1 derece soğutma seviyelerine tek tuş ile ulaşma özelliği bulunan derin dondurucu, soğutma ihtiyacının olmadığı durumda üst kısmı tamamen kapatarak enerjiden tasarruf etme imkanı sunuyor.
No frost soğutma özelliği ve A++ enerji sınıfı sayesinde enerji tasarrufuyla ön plana çıkan ürün; 300 litre hacmi, geniş ve kullanışlı 8 soğutma alanı, hızlı dondurma bölmesi, sebzelik çekmecesi, buzluk tepsisi ve buzluk gibi aksesuarlarıyla kullanıcılara fayda sağlıyor.
Kolay açılmaya olanak sağlayan özel tutamağı bulunan dondurucuda; çocuk kilidi, kapı açık alarmı, soğutma mod seçimleri, elektronik kontrol sistemi ve dokunmatik panel sayesinde kolaylıkla yapılıyor.
Arçelik Multimode derin dondurucular 39 dbA ses seviyesiyle sessizce çalışırken, iç yan yüzeylerindeki şık görünümlü LED aydınlatmaları rahat bir görüş imkanı sunuyor.
Multimode dondurucular şık dizaynı, İnoks ve beyaz renk seçenekleriyle Arçelik mağazalarında tüketicileri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Arçelik A.Ş., Ekonomi
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