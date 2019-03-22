Arçelik, Singer Bangladesh’i satın alıyor

Arçelik, İpek Yolu üzerindeki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş pazarına giriyor.

Arçelik, İpek Yolu üzerindeki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş pazarına giriyor. Şirket, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh'in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almak üzere anlaştı.

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