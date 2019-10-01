Son Dakika Haberleri: Arçelik'ten buhar destekli ankastre fırın
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Arçelik'ten buhar destekli ankastre fırın

40 dakika önce

Arçelik, buhar destekli ankastre fırın geliştirerek tüketicinin beğenisine sundu.

Arçelik'ten buhar destekli ankastre fırın, System.String[]

Arçelik, buhar destekli ankastre fırın geliştirerek tüketicinin beğenisine sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, mutfaklarda hem fonksiyonelliği hem de tasarımıyla fark yaratan ürünlerine bir yenisini ekledi.

Yeni buhar destekli ankastre fırınları, mutfakta daha sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamaya yardımcı oluyor. Her ihtiyaca özel seçenekler sunan buhar destekli ankastre fırınlarda, vitamin değeri korunan sağlıklı sebzeler ve ana yemeklerin yanı sıra hamur işleri de yapılabiliyor.

Buhar destekli mini fırın, buhar haznesi sayesinde fırının kapağını açmadan su eklenmesine de olanak sağlıyor. Böylelikle hamurlu gıdaların içi daha yumuşak, dışı daha çıtır ve kabarık oluyor.

Ürünün siyah, beyaz grion ve parmak izi bırakmaz inox olmak üzere dört renk alternatifi bulunuyor.

Arçelik A.Ş., Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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