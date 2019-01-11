Arçelik'ten Çeyiz Kampanyası
1 saat önce
Arçelik, 2019'un ilk günlerinde tüketicilere yeni bir fırsat sunuyor.
Arçelik
, 2019'un ilk günlerinde tüketicilere yeni bir fırsat sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, yeni yıla "Büyük Çeyiz Kampanyası" ile başladı. "Büyük Çeyiz Kampanyası" ile Arçelik, beyaz eşya, ankastre fırın veya televizyon ürünlerinden herhangi üçünü alana K 3190 P Çiftli Telve Türk Kahvesi Makinesi hediye ediyor.
Kampanya kapsamında ayrıca TV
ürünleri dışındaki diğer ürünlerde World'e özel artı 6 taksit, ING Bank'a özel 36 ay taksit uygulanıyor. Kampanya 31 Ocak'a kadar Arçelik mağazalarında geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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