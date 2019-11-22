Son Dakika Haberleri: Arçelik'ten "Cuma Aşkına" indirimleri
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Arçelik'ten "Cuma Aşkına" indirimleri

6 saat önce

Arçelik, "Cuma Aşkına" indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik'ten

Arçelik, "Cuma Aşkına" indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, 23-30 Kasım'da uygulanacak Cuma Aşkına kampanyasında 3 bin TL'ye varan indirimler bulunuyor. Arçelik, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerini mağazalarına bekliyor.

Büyük ekran UHD Akıllı Televizyonlarda 3 bin TL, en trend cep telefonlarında 700 TL, iklimlendirmede 3 bin TL, beyaz eşyalarda 2 bin TL, elektronikte 800 TL, küçük ev aletlerinde 900 TL ve ankastrede 400 TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Ayrıca, Cuma Aşkına kampanyası kapsamında çok satan Apple modellerinden iPhone 7 32 GB 2 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

Arçelik A.Ş., Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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