Arçelik'ten InterACT bulaşık makinesi

Arçelik, yeni ürünü InterACT bulaşık makinesini tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik'in yeni bulaşık makinesi, InterACT programıyla kir seviyesi ve su sertliğini algılayıp ideal su ve enerji kullanımını belirleyerek tek dokunuşta yıkama sağlıyor.

InterACT bulaşık makinesinde bulunan CornerWash yıkama teknolojisi makinenin uzak köşelerine bile erişen su püskürtme sistemi ile temizlik sağlarken, SuperDry teknolojisi parlatıcı kullanılmasa dahi etkin kurutma performansını sunuyor.

TFT ekran ve HomeWhiz özellikli InterACT bulaşık makinesi, program sonunda otomatik kapı açma özelliği ile ortamdaki doğal hava akışını kullanıyor ve ekstra enerji harcamadan kurutma performansını üst seviyeye çıkarıyor.

Arçelik InterACT bulaşık makinesine müşteriler, 5 bin 299 liralık tavsiye edilen satış fiyatı ile sahip olabiliyor.