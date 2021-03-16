Arçelik'ten istihdamda cinsiyet eşitliği zirvesi - Son Dakika

Arçelik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle düzenlediği zirve ile pandemi döneminde daha da artan kadın istihdamı sorununa çözüm olabilecek çalışmalarına dikkati çekti.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet alanında öncü çalışmalara imza atan Arçelik, UN Women iş birliğiyle "Arçelik ile Eşitle Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Zirvenin açılış oturumunda konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu'nun, 30 imza ile Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin en güçlü destekçilerinden biri konumunda olduğunu belirterek, Topluluk şirketlerinin, erkek çalışanların yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ebiçlioğlu, "Hedefimiz, erkek işi-kadın işi ön yargısını ortadan kaldırarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak. Üretimde, mühendislik alanında, liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu'nda en az yüzde 30 kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arçelik'in 150'ye yakın ülkede 30 bin çalışanı ile önemli bir etki alanına sahip olduğunu vurgulayan Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"Geniş paydaş ağımız ile ortak hareket ederek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alıyoruz. Arçelik'te en yüksek kadın çalışan oranımız yüzde 55 ile Romanya'da. En düşük kadın çalışan oranlarımız ise yüzde 4 ile Pakistan'da ve yüzde 11 ile Bangladeş'te. Kadının güçlenmesi projelerini ülkelere ve iş sahalarına göre ihtiyaç ve eksikleri belirleyerek kurguluyoruz.

Kadınların yetkinliklerini artırarak gelişimlerine ve güçlenmelerine destek olurken, erkeklerin yoğun çalıştığı iş alanlarında; üretimde, Ar-Ge'de sahada, bayi teşkilatında, çalışan sayısında kadın oranını artırma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Arçelik olarak kendimize 2030 yılına kadar STEM ile ilgili departmanlara en az biri fabrika direktörü olmak üzere 3 kadın direktör atama hedefi koyduk."

Kadın bayi sayısı artıyor

Ebiçlioğlu, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin de cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatındaki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Ebiçlioğlu, şu ana kadar 1.800'e yakın başvuru alarak bayilik ekosistemine 50'ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını bildirdi.

"Arçelik ile Eşitle projesi yol gösterici nitelikte"

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı da "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek yolunda uzun soluklu ortaklarımızdan olan Koç Topluluğu markalarından Arçelik'in Kovid-19 döneminde gerçekleştirdiği Arçelik ile Eşitle projesi, eşit bir gelecek inşa etmek konusunda yol gösterici nitelikte bir uygulamadır. Geleceğin mesleklerinde kadınlar ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar ve uygulamalar geliştirmek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine, şirketlerin rekabet edebilirliğinin artmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların olumlu yönde dönüşmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz eşya, küçük ev aletleri ve ödeme cihazları kadın teknisyenlere emanet

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise Arçelik'in toplumsal cinsiyet alanında yeni girişimi olan 500 Kadın Teknisyen projesini ilk kez zirvede açıkladı.

Şirketin sadece son 5 yılda çalışanları içerisindeki kadın oranını yüzde 6 artırdığını belirten Dinçer, kadın istihdamını artırmak kadar kadınların farklı iş kollarında çalışmalarını önemsediklerini de vurguladı.

Dinçer, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"500 Kadın Teknisyen projemizi pandemi döneminde hayata geçirmemizin en önemli nedenleri arasında kadın istihdamına katkı sağlamak yer alıyor. Aynı zamanda cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak, kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Halihazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz."

Teknisyen kadınların beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, klimadan ödeme sistemi cihazlarına kadar tüm alanlarda görev yaptığını aktaran Dinçer, Kadın Teknisyen projesi için öncelikle yetkili servislerden başvuruların alındığını ancak şirket dışı başvuruların da kabul edileceğini bildirdi.

Zirvede, Arçelik Müşteri Hizmetleri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş, Beko Satış Direktörü Arel Atakol, Teknisyen Rahime Yılmaz, Beko Bayi Aysel Kahvecioğlu ve Mühendis Fulya Asena Uluç da toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki projelerle ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı.

"Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı" araştırması

Arçelik, zirvede cinsiyete dayalı meslek algıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle ilgili yaptırdığı iki araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Arçelik'in, Türkiye genelinde farklı meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8 bin 120 kişinin katılımı ile yaptırdığı "Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı" araştırmasında Harvard Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğinde geliştirilen "Implicit Association" test yaklaşımı kullanıldı. Bilinçaltı kalıpları ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmada, katılımcıların yüzde 79'u mühendis olmayı, yüzde 66'sı ise beyin cerrahı olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken, kadınlar için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu.

Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve sanat olarak öne çıktı. Sekreter ve uzman kelimeleri kadınlarla, lider ve genel müdür kelimeleri ise erkeklerle bağdaştırıldı.

"Cesaretle Adım Atanlar" araştırması

Arçelik'in kadının güçlenmesi amacıyla sürdürdüğü "Beko Kadın Bayi", "Sen Mühendissin, Bizimlesin" ve "500 Kadın Teknisyen" projelerinde yer alan kadınlarla gerçekleştirdiği "Cesaretle Adım Atanlar" araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Kadınların STEM olarak adlandırılan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Sen Mühendissin, Bizimlesin" projesine katılan 75 kadına soru yöneltildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 70'i kendi istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, yüzde 81'i de mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu aktardı.

Mühendis adayların yaklaşık yüzde 70'i üst düzey pozisyonlarda çalışamayacakları ya da mühendis olarak iş bulamayacakları kaygısını taşıyor.