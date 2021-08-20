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Arçelik'ten Romanya'da "Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı" - Son Dakika

Arçelik'ten Romanya'da "Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı"

20.08.2021 15:09
Arçelik'ten Romanya'da

Arçelik'in Romanya pazarında faaliyet gösteren markası Arctic, yüksek lisans derecesi almış teknik üniversite mezunu öğrencilere "Future In Talent (FIT)-Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı" ile üç yıllık yoğun bir eğitim imkanı sunuyor.

Arçelik'in Romanya pazarında faaliyet gösteren markası Arctic, yüksek lisans derecesi almış teknik üniversite mezunu öğrencilere "Future In Talent (FIT)-Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı" ile üç yıllık yoğun bir eğitim imkanı sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Romanya'da pazar lideri olan Arctic, Future In Talent (FIT) Mühendislik Programı ile yüksek lisans derecesi almış teknik üniversite mezunu öğrencilere uzmanlaşma ve alanlarında derinleşme imkanı sağlıyor.

Şirketin yetenek yönetimi ve gelişim stratejisinin bir parçası olan program, Romanya ve Türkiye'den 20 mezun ile Ekim 2021'de başlayacak. FIT Programı'na seçmeler Romanya'da, Bükreş Politeknik Üniversitesi, Targoviste Valahia Üniversitesi ve Pitesti Üniversitesi'nde; Türkiye'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde yapılacak.

Lisansüstü öğrencilerin programa katılabilmeleri için son sene notları ile yüksek lisans tezi notlarının en az 8 olması ve bütünlemeye kalmamış olmaları şartı aranıyor. Adayların üniversiteden bir referans mektubu sunmaları da gerekiyor.

Program, mezunlara kişiye özel bir gelişim planı ve mentörlük desteği de sunuyor. Programın pratik yapma imkanı sağlayan kapsamlı bir eğitim müfredatı bulunuyor. Bu kapsamda ilk iki yıl, teknik yetilerin pekiştirilmesi ve katılımcıların üst düzey uzman rolüne hazırlanması amaçlanıyor. Lisansüstü öğrenciler, programa başladıktan sonra Gae?ti ve Ulmi'de yer alan Arctic fabrikalarının beş ayrı bölümünde 15 aylık rotasyon sürecinden geçecek ve sonrasında sekiz aylık bir proje yönetimi eğitimi alacak.

Potansiyeli yüksek olan ve liderlik yetilerini geliştirmek isteyen katılımcılara, eğitime bir yıl daha devam etme hakkı tanınacak. Ayrıca öğrenciler, Arçelik'te 6 aylık yoğun bir uluslararası grup çalışması deneyimini de yaşayacak. Programın son aşamasında ise Arçelik ve Arctic bölüm müdürlerinin seçtiği bir konu özelinde bir proje gerçekleştirilecek. 3 yıllık yoğun geliştirme programını başarıyla tamamlayan lisansüstü öğrenciler, Arctic'te başarılı bir kariyer şansına sahip olabilecek. Başvurular "https://live.peoplise.com/arctic/Application/Landing/4e973a6c-f015-42b4-a69c-7689611e4f9a" adresi üzerinden Ağustos ayı sonuna kadar kabul edilecek.

"Ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arctic Genel Müdürü Murat Büyükerk, programın yeni nesil yetenekler için önemli olduğunu belirterek, "Dünya giderek dijitalleşirken hem mevcut iş gücünün hem de gençlerin yetenek dönüşümünü gerçekleştirmek, gerekli yetkinliklerle donatılmalarını sağlamak gerekiyor. Üst-düzey öğrenme süreci ve çalışanların profesyonel gelişimi şirketimizin en önemli öncelikleri arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Romanya'nın, üst düzey teknik yetenekler açısından çok zengin bir ülke olduğunun altını çizen Büyükerk, Future In Talent- Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı ile hem Romanya'dan hem Türkiye'den genç liderler yetiştirmeyi ve ülkenin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükerk, yeni nesil yetenekler için cazibe merkezi olmanın, aynı zamanda Arçelik'in, liderlik pozisyonlarını kuvvetlendirerek Romanya'yı bölgesel bir üretim merkezi haline getirme hedefine de bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.

"Şirketimizde uzmanlaşma fırsatı vermek istiyoruz"

Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat da yoğun rekabetin yaşandığı sektörde ihtiyaç duyulan yeteneklerin hızla değiştiğini belirtti.

Yüksek liderlik potansiyeline sahip üstün yetenekler sergileyen kişiler bulmak, onların hem teknik hem de sosyal yetiler açısından eğitimini bir üst düzeye taşımak ve onlara şirkette uzmanlaşma fırsatı vermek istediklerini aktaran Pulat, "Future In Talent-Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı, yeni mezunlar için staj programı veya TechPro Akademisi gibi diğer programlarımızın da doğal bir uzantısı olup mevcut organizasyonel büyüme ve kültürel dönüşümü devam ettirmek üzere tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Yüksek Lisans, Arçelik A.Ş., Romanya, Arctic, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik'ten Romanya'da 'Gelecek Yetenekler Lisansüstü Mühendislik Programı' - Son Dakika Ekonomi


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