Arçelik'ten son teknolojik süpürge - Son Dakika

Akıllı ev teknolojilerinde tüketicilerini yeniliklerle tanıştıran Arçelik, süpürgenin geldiği en son noktayı Imperium Go ile sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran şirket, yepyeni kablosuz ve şarjlı dik süpürge Imperium Go'yu sunuyor. 165W emiş gücü ile evin her yerine yetecek yüksek bir performans sergileyen Arçelik Imperium Go, katlanabilir borusu ve ergonomik tasarımıyla ulaşılması zor yüzeylere kolayca erişilebiliyor.

Fırçasındaki LED ışığı sayesinde görünmeyen tozlar için detaylı temizliğe olanak sağlayan süpürge, 45 dakikaya kadar kullanım süresiyle uzun süreli süpürmeye imkan tanıyor.

30 gün koşulsuz iade ve ücretsiz evde servis hizmetiyle sunulan ürün, eylül ayı sonuna kadar 2 bin 999 TL'den satışa sunuluyor.