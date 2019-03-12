Son Dakika Haberleri: Arçelik'ten Türkiye'de Bir "İlk ve Tek"

Arçelik'ten Türkiye'de Bir "İlk ve Tek"

2 saat önce

Arçelik'in Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlarken, tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlıyor.

Arçelik'ten Türkiye'de Bir
Arçelik'in Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlarken, tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlıyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketicilerin akıllı teknolojilerden sağlayacağı faydaları en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni ürünler geliştirmeye devam eden Arçelik, AutoDose akıllı ölçüm teknolojisine sahip bulaşık makinesi ile kullanıcılarını ilklerle tanıştırmaya devam ediyor.

Arçelik 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal deterjan miktarını ayarlıyor. Tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlayan ürün, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Arçelik AutoDose akıllı ölçüm teknolojisi, kısa programlarda bile deterjan kalıntısı bırakmıyor.





HomeWhiz teknolojisi ile akıllı ev teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan Arçelik'in yeni ürünü akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Türkiye, Arçelik A.Ş., Ekonomi
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