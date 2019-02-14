Son Dakika Haberleri: Arçelik’ten yurtiçinde ilk tahvil ihracı

Arçelik’ten yurtiçinde ilk tahvil ihracı

1 saat önce

Arçelik'in 500 milyon TL'lik satış ile yurtiçi özel sektör tahvil piyasasında bir reel sektör şirketi tarafından bugüne dek tek kalemde yapılan en büyük işleme imza attığı belirtildi.

Arçelik’ten yurtiçinde ilk tahvil ihracı, System.String[]
Arçelik'in 500 milyon TL'lik satış ile yurtiçi özel sektör tahvil piyasasında bir reel sektör şirketi tarafından bugüne dek tek kalemde yapılan en büyük işleme imza attığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:45 

Arçelik A.Ş., Ekonomi
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