Arçelik’ten yurtiçinde ilk tahvil ihracı
1 saat önce
Arçelik'in 500 milyon TL'lik satış ile yurtiçi özel sektör tahvil piyasasında bir reel sektör şirketi tarafından bugüne dek tek kalemde yapılan en büyük işleme imza attığı belirtildi.
Arçelik
'in 500 milyon TL'lik satış ile yurtiçi özel sektör tahvil piyasasında bir reel sektör şirketi tarafından bugüne dek tek kalemde yapılan en büyük işleme imza attığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:45
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