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Arçelik, Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu - Son Dakika

Arçelik, Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu

28.05.2021 11:56
Arçelik, Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu, System.String[]

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu ile tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında sürdüren Arçelik, bu çalışmalarını finansman modeline de taşıyarak Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu.

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu ile tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında sürdüren Arçelik, bu çalışmalarını finansman modeline de taşıyarak Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Arçelik, sürdürülebilirlik alanında önemli bir başarıya daha imza attı.

Arçelik, uluslararası piyasalarda 350 milyon avro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu. Tahviller, yüzde 3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 3,00 olarak belirlendi.

Yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek.

Uluslararası danışman bankalar J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc aracılığı ile ihraç edilen Arçelik'in yeşil tahvili Euronext Dublin Borsası'nda işlem görecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, Uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk reel sektör şirketi olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeşil tahvilin Arçelik'in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki itibarını daha da güçlendirmesine yardımcı olacağını vurgulayan Şen, şunları aktardı:

"'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra hızla büyüyen finansal mekanizmayla fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik'in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak. Yeşil tahvil sürdürülebilirlik taahhütlerimizi teyit ederken, bu alandaki inisiyatiflerimizle sektörümüze öncülük etmemize de yardımcı olacaktır.

65 yıldır ülkemize ve sektörümüze değer katacak işlere imza atarken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı değer yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracına uluslararası piyasalarda 33 ülkeden 175'ten fazla kurumsal yatırımcı, yaklaşık 1,6 milyar Euro tutarında talep iletti. Yatırımcılardan, planlanan tutarın 4,5 katından fazla talep aldık. Tahvil ihracımıza yatırımcılardan gelen güçlü talep, Arçelik'in sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu ve finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti."

Açıklamaya göre ayrıca, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde Endüstri Lideri olan Arçelik, bu başarıya sahip ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Arçelik ayrıca, Kanada merkezli sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights'ın sürdürülebilirlik alanında en iyi şirketleri listelediği "Global 100" listesinde en üst sırada yer alıyor.

Arçelik A.Ş., Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik, Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu - Son Dakika


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