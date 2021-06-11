Üye Girişi
Arçelik, Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak - Son Dakika

Arçelik, Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak

11.06.2021 11:17
Arçelik, Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak, System.String[]

Arçelik, Türkiye'nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için Nokia ve Türk Telekom ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Arçelik, Türkiye'nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için Nokia ve Türk Telekom ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında Nokia'nın özel kablosuz ağı, Arçelik'in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G'ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik'in ileri teknolojiye sahip Çayırova'daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak.

Geleceğe uyumlu ve 5G'ye hazır Nokia ağı, Arçelik'in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklık anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Arçelik olarak, yeni teknolojileri iş modellerine entegre etme konusunda kararlı olduklarının altını çizen Pazar, şunları aktardı:

"Bu uygulama sayesinde Arçelik üretimin dijitalleşmesi alanında ön saflarda konumlanıyor. Nokia ve Türk Telekom'un da bu iş birliğine dahil olmasından son derece memnunuz. Yaptığımız anlaşmayla ilk etapta bu ağ, otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle - AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlayacak. AGV'lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz.

Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor."

Bu özel kablosuz ağın Arçelik'in dijital üretim sistemleri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacağını, bu noktada Nokia ve Türk Telekom ile çalışmayı dört gözle beklediklerini belirten Pazar, "Yeni 5G'ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30'dan fazla kullanım durumu belirledik." dedi.

"Önemli bir dönüm noktası"

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser de Türk Telekom'un, Türkiye'deki ilk özel kablosuz ağın uygulanmasındaki rolünün önemli bir dönüm noktası olduğunu aktararak, "Arçelik'in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom'un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia'nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil 'Akıllı Fabrika' projesini oluşturdu. Türkiye'nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0'ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak." açıklamasında bulundu.

Türk Telekom olarak, Nisan 2019'da Nokia ile birlikte gerçekleştirdikleri "Akıllı Fabrika" denemesiyle Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 Mobil Şebeke denemesini hayata geçirdiklerini belirten Eser, "Amacımız, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği arttırmak hedefiyle mobil şebekenin sağladığı düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı ve güvenilirlik kabiliyetlerinin kullanıldığı akıllı fabrika uygulamalarını gerçek hayata taşımaktı. Bugün bu hedefin gerçekleştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri olarak, 5G'ye uyumlu yeni nesil şebeke ile sektöründe lider şirket Arçelik'in üretimde dijitalleşmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal ise "Arçelik, iş akışlarına ve üretim uygulamalarına en son yenilikleri getirme konusunda oldukça ilerici bir yaklaşıma sahip. Türkiye'de bir ilk olan 5G'ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek." yorumunu yaptı.

Söz konusu iş birliği hakkında görüşlerini paylaşan Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan da "Türk Telekom ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Arçelik'e Türkiye'deki ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ağ, Arçelik'in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması ve sektör liderliğini pekiştirmesi açısından çığır açıcı bir platform sağlıyor." dedi.

Türk Telekom, Arçelik A.Ş., Türkiye, Nokia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik, Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada 10:27 Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada
Hamile kadına sokak ortasında koca şiddeti! Tekmelendi, yumruklandı ama şikayetçi olmadı 10:21 Hamile kadına sokak ortasında koca şiddeti! Tekmelendi, yumruklandı ama şikayetçi olmadı Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:30 Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu
11:24 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu         
11:30
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor         
10:37
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız         
10:24
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arçelik, Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağını kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement