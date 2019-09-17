Arçelik ve Beko bayilerinden Düzce'de teknoloji sınıfı

Arçelik, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle topluma değer katmayı sürdürüyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinin Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü "Düzce Kodluyor" projesine destek amacıyla Şubat-Mart 2019'da yürüttüğü bağış kampanyası başarıyla sonuçlandı.

Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinden yapılan her beyaz eşya ve TV alışverişi karşılığında 10 TL bağış toplayarak Hürriyet Ortaokulu'na 21 kişilik bir teknoloji sınıfı kuruldu. Sınıfta, 21 adet bilgisayar, 21 adet açık kaynaklı robotik kodlama platformu Arduino ve Mblock seti ile bir adet 3 boyutlu yazıcı bulunuyor.

Öğrenciler, sınıfta robotik kodlama öğrenebilecek, hayallerindeki fikirlerin tasarım ve prototipini geliştirebilecek. Teknoloji sınıfında yılda 512 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

"Gençlerimizi, bu olağanüstü teknolojik dönüşüme hazırlamamız gerekiyor"

Açıklamaya göre törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dijitaleşmenin hayatı her alanda hızla dönüştürdüğünü belirterek, "Siz gençlerimizi, bu olağanüstü teknolojik dönüşüme hazırlamamız gerekiyor. Koç Topluluğu olarak dijjtal dönüşüme sürekli yatırım yapıyor, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmeyi hedefliyoruz. Böyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdikleri için Düzce Valimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, emeği geçen bayi ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de "Düzce Kodluyor" projesi kapsamında Valilik ile planlanan 2 aylık bir kampanya başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bayilerimiz ve siz sevgili Düzceliler sayesinde yepyeni bir anlayışla Düzce Hürriyet Ortaokulu'na teknoloji sınıfı'nı kurduk. Arçelik ailesi olarak böyle değerli bir projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Teknoloji sınıfının gençlerimizin gelişimine ve dijital dünyaya hazırlanmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Şirketimizin en büyük güçlerinden olan Arçelik ve Beko bayi teşkilatımızın desteği ile topluma değer katmaya devam edeceğiz."