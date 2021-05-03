Arçelik ve Biosys, BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti - Son Dakika

Arçelik ve Biosys, BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti

03.05.2021 14:01
Arçelik ve Biosys, BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti, System.String[]

Arçelik ile Biosys, stratejik bir iş birliği anlaşması yaparak Kovid-19 tedavisinde kritik öneme sahip BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti.

Arçelik ile Biosys, stratejik bir iş birliği anlaşması yaparak Kovid-19 tedavisinde kritik öneme sahip BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesinde ön saflarda yer almaya devam ediyor.

Daha önce sağlık sektörünün koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ihtiyaçlarına solunum cihazı üretimiyle destek olan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Aselsan ve Baykar firması ile birlikte Biosys'in geliştirdiği mekanik ventilatörün seri üretimini yapan Arçelik ve Biosys, şimdi de Kovid-19 tedavisinde kritik öneme sahip BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazı ile dünyaya nefes olacak.

Yoğun bakım ünitelerinden bağımsız çalışabilen ve taşınabilen BİO2Flow cihazının sağlık çalışanlarına büyük destek sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üretim ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, cihazın sağlık sektöründe önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu zorlu süreçte Arçelik olarak sahip olduğumuz güç ve çeviklik ile salgınla mücadele seferberliğine tam destek vererek, tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Salgınla mücadelenin en başından itibaren, milli seferberlik duygusu ile gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Biosys, Aselsan ve Baykar iş birliği ile ilk yerli ve milli mekanik 5 bin adet ventilatörün üretimini tamamladık.

Güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde yine bir ilke imza atarak sağlık çalışanlarının ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdik ve Arçelik markamızla Ultra Hijyen Serisi'ni, Beko markamızla da Aktif Hijyen Serisi'ni tasarlayarak tüketicilerimizle buluşturduk. Şimdi de yine milli seferberlik duygusuyla Biosys ile yeniden ele ele vererek yüksek akımlı oksijen tedavisi sağlayan BiO2Flow ile dünyaya nefes olma hedefiyle yola çıktık. Arçelik ve Biosys olarak milli seferberlik duygusuyla toplum sağlığı için üretim ve teknoloji güçlerimizi yeniden birleştirerek, Kovid-19 tedavisinde kritik öneme sahip BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını ürettik."

Bayız, yüksek bilgi, donanım ve tecrübeye sahip Arçelik ve Biosys Ar-Ge mühendislerinin, ortak çalışmaları sayesinde, doktorların ve sağlık çalışanlarının saha deneyimlerine dayanılarak, detaylı bir ön araştırma ve tasarım süreci sonrasında geliştirilen BiO2Flow'un, ileri düzey üretim teknolojilerine sahip Çerkezköy'deki tesislerinde üretildiğini bildirdi.

BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazının Kovid-19 tedavisinde büyük katkı sağlayacağını aktaran Bayız, "Ayrıca yoğun bakım ünitelerinden bağımsız çalışabilen ve taşınabilen BİO2Flow cihazımız sağlık çalışanlarına da büyük destek sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biosys Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, salgının başlamasıyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Arçelik, BAYKAR ve ASELSAN firmaları ile güçlerini birleştirdiklerini kaydetti.

Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu ve sınırlı sayıda üretimi bulunan mekanik ventilatörleri, tamamıyla yerli imkanlarla çok kısa bir süre içerisinde üretmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, "Aradan geçen bir yılın ardından Kovid-19 tedavisinde en kritik cihazlardan biri olan BiO2Flow Yüksek Akış Oksijen Terapisi Cihazının Ar-Ge ve üretim çalışmalarını Arçelik ile iş birliği yaparak tamamladık. BiO2Flow Yüksek Akış Oksijen Terapisi Cihazı, pandeminin bu zorlu döneminde canı pahasına sahada mücadele eden sağlık çalışanlarımızın Kovid-19 ile mücadelesinde destek olmak amacıyla hastanelerimizde aktif olarak kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Arçelik A.Ş., Aselsan, Baykar, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik ve Biosys, BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazını üretti - Son Dakika Ekonomi


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