Arçelik, veriye dayalı organizasyon dönüşümü için AWS'yi seçti

Amazon.com şirketi olan Amazon Web Services (AWS), Arçelik'in tüm operasyonlarında makine öğrenimi (ML) ve analitik için bulut sağlayıcısı olarak AWS'yi seçtiğini duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Beko ve Grundig dahil olmak üzere 12 global markaya sahip olan Arçelik, kendisini veriye dayalı bir organizasyona dönüştürmek, gelişmiş müşteri deneyimi sağlamak, yeni hizmetler geliştirmek ve neredeyse 150 ülkede yürüttüğü operasyonlarında maliyetleri düşürmek için AWS hizmetlerini tercih ediyor.

Arçelik, AWS'nin analitik, bilgi işlem, veritabanı hizmetleri, nesnelerin interneti (IoT), makine öğrenimi (ML) ve depolama hizmetlerini kullanıyor. Bu sayede kuruluşu genelinde daha derin görünürlük kazanıyor. Böylece üretim ve kalite kontrol ile ilgili süreçleri optimize etmesinin yanı sıra müşteri hizmetlerinden üretime kadar tüm iş segmentlerinde verimliliği artırıyor.

Arçelik, AWS desteği ile şirket genelinde bir analitik ve makine öğrenimi hareketi başlatıyor. Bu hareket kapsamında tedarik zinciri, bakım, üretim, kalite kontrol ve satış operasyonlarından veriler toplanıp inceleniyor. Bu sayede müşteri memnuniyeti oranlarını değerlendirmek, büyümeyi tahmin etmek ve envanteri yönetmek amacıyla öngörüsel bilgiler elde ediliyor. Arçelik, AWS Lake Formation yardımıyla Amazon Simple Storage Service'e (Amazon S3) verisini hızlıca koymak, kataloğunu çıkarmak, gerektiğinde temizlemek ve korumak için AWS Glue'yu kullandı, diğer bir deyişle programına bir Data Lake oluşturarak başladı. Arçelik'teki bütün iş birimlerinin Amazon SageMaker'in güç verdiği yeni ML çözümlerini besleyen bu Data Lake'e erişimi bulunuyor. Şirket, milyonlarca çağrı merkezi sorusunu ve servis taleplerindeki anonim verileri incelemek için ML'den yararlanarak saha teknisyenlerinin envanterlerini daha iyi yönetmelerine ve bakım sırasında gerekli araç ve parçaları önceden tahmin edebilmelerine olanak tanıyor. Arçelik ayrıca, "Kalite Zekası" çözümlerini desteklemek için Amazon SageMaker BlazingText'i, yani word2vec ve metin sınıflandırmasının yüksek derecede optimize uygulamalarını sunan bir algoritmayı da kullanıyor.

Arçelik, bulut-bağlantılı cihazların geliştirilmeye başlandığı bir projeden temel alarak AWS analitik, IoT ve ML hizmetlerini fabrikalarına ve ürün gruplarına uygulanacak şekilde genişletiyor. Şirket, şu anda kullanımda olan 1 milyondan fazla akıllı cihazdan veri topluyor. Bu cihazları buluta ve diğer cihazlara kolayca ve güvenli bir şekilde bağlamak için de AWS IoT Core'u kullanıyor. Arçelik ayrıca, makine tarafından üretilen bu verilerden içgörü elde etmek için Amazon Elasticsearch Service'i kullanıyor. Böylece tüketici kullanım modellerini analiz edebiliyor ve potansiyel performans sorunlarını uzaktan teşhis edebiliyor.

Arçelik, Amazon SageMaker ile oluşturulan makine öğrenimi modellerini kullanarak üretim hatlarında bir dizi çözümü hayata geçiriyor, bu sayede süreçleri iyileştirmeyi ve kalite kontrolü geliştirmeyi hedefliyor. Örneğin, Arçelik'in denetim için Akıllı Numune Belirleme çözümü, hangi tamamlanmış cihazların kalite kontrol testi için en uygun olduğunu tahmin etmek üzere üretim ve satış verilerini inceliyor. Böylece Arçelik'in denetim sürecindeki bu adımı otomatikleştirmesini sağlıyor. Buna ek olarak Arçelik, şirketin gerçek zamanlı ve geçmişteki üretim hattı verilerinin servis verileriyle incelenmesine ve fabrikanın otomatik üretim sisteminin diğer bileşenlerle uyumlu ürün parçalarını tanımlamasına yardımcı olan ve böylece daha iyi bir üretim kalitesi sağlayan "Akıllı Bileşen Eşleştirme" çözümünü de AWS üzerinde geliştirdi.

Arçelik bu çözümleri, yakın zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyanın en yenilikçi ve gelişmiş üretim tesislerinden bazılarını içeren bir girişimi olan "Global Deniz Feneri Ağı"na dahil edilen, Romanya'daki ödüllü çamaşır makinesi fabrikasında uyguluyor. Şirket, bu çözümleri dünya çapındaki diğer Arçelik fabrikalarında da uygulamaya geçirmek için AWS ile çalışmayı planlıyor.

"AWS, dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir partner"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, AWS'nin Arçelik'in dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir partner olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AWS gelişmiş analitik, IoT ve makine öğrenimi hizmetleri ile sektördeki çevik ve lider konumumuzu sağlamlaştırmamızı sağlıyor. Kritik iş kararlarımıza yön vermek, inovatif biçimde müşterilerimizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek için AWS'nin geniş hizmet portföyünden sağlanan içgörülerden büyük ölçüde faydalanıyoruz. Geçtiğimiz pandemi sürecinde artan belirsizliğin açıkça ortaya koyduğu gibi, değişime etkili bir şekilde uyum sağlamak için küresel operasyonlarımızı entegre bir bakış açısı ile yönetmek büyük önem taşıyor. AWS, bu benzeri görülmemiş dönemde işimizi daha iyi yönetmemize ve müşterilerimize olan yükümlülüklerimizi başarıyla yerine getirmemizi sağlıyor."

AWS EMEA Yönetici Direktörü Andy Isherwood ise modern şirketlerin, işleri için değer yaratmalarına ve müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olabilecek verilerden yararlanabilmeleri için çok fazla zaman ve çaba harcamaları gerektiğini aktararak, "Arçelik, kendini küresel ölçekte veri odaklı bir organizasyona dönüştürmek için dünyanın önde gelen bulut hizmetinin performansından faydalanan, üretim sektöründe lider bir şirket. Biz de inovasyonu teşvik etmek ve gelişmiş müşteri deneyimleri sunmak için onların çabalarını bugün mevcut olan en kapsamlı analitik ve makine öğrenimi hizmetleriyle desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.