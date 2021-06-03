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Arcelormittal Liberty Steel'in Fransa'daki Tesisleri ile İlgileniyor - Son Dakika

Arcelormittal Liberty Steel'in Fransa'daki Tesisleri ile İlgileniyor

03.06.2021 16:19
Arcelormittal Liberty Steel'in Fransa'daki Tesisleri ile İlgileniyor, System.String[]

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in Liberty Steel Group'un Fransa'daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange ile ilgilendiği söyleniyor.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in Liberty Steel Group'un Fransa'daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange ile ilgilendiği söyleniyor. Almanya merkezli uzun mamul üreticisi Saarstahl Group ve İtalya merkezli Beltrame Group'un da tesislere ilgi gösterdiği konuşuluyor. Ancak şirketlerin hiçbiri söylentilerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Liberty Steel, devam eden mali sıkıntılarından dolayı yeniden finansman sağlayamaması nedeniyle Mayıs ayında Ascoval ve Hayange'i satışa çıkardı. Bu yılın Mart ayında, Fransa Hükümeti, Liberty'nin tesisleri yeniden finanse etmesi koşuluyla, söz konusu tesislere işletme sermayesi ve sermaye harcaması maliyetleri için 20 milyon € kredi vermişti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, İngiltere merkezli British Steel'den Hayange tesisini, British Steel'in eski sahibi Greybull Capital'den de Ascoval tesisini satın alarak, greensteel stratejisini gerçekleştirmek için tesislere 65 milyon € yeni finansman sağlamıştı.

430 kişiye istihdam sağlayan Hayange tesisi, yıllık 300. 000 mt ray üretim kapasitesiyle çeşitli çelik raylar üretirken, 270 kişiyi istihdam eden Ascoval, geri dönüştürülmüş hurdadan yıllık 600. 000 mt blum, kütük ve dövme ürünler üretiyor.

Öte yandan, SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Çinli inşaat demiri üreticisi Jingye Group, Avrupa pazarındaki varlığını genişletmek için Liberty Steel'in İngiltere'de bulunan üç çelik tesisini satın almayı planlıyor.

Kaynak: Steelorbis

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Lüksemburg, Almanya, İtalya, Fransa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Arcelormittal Liberty Steel'in Fransa'daki Tesisleri ile İlgileniyor - Son Dakika


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