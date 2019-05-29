Son Dakika Haberleri: ArcelorMittal "zayıf talep" nedeniyle çelik üretimini azaltacak
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ArcelorMittal "zayıf talep" nedeniyle çelik üretimini azaltacak

1 saat önce

– Uluslararası çekil üreticisi ArcelorMittal, Avrupa hisse senedi piyasalarındaki düşüş devam ederken, zayıf talep ve Avrupa'ya dışarıdan yapılan büyük sevkiyatlar etkisiyle çelik üretimini azaltacağını duyurdu.

ArcelorMittal
– Uluslararası çekil üreticisi ArcelorMittal, Avrupa hisse senedi piyasalarındaki düşüş devam ederken, zayıf talep ve Avrupa'ya dışarıdan yapılan büyük sevkiyatlar etkisiyle çelik üretimini azaltacağını duyurdu.
ArcelorMittal'dan yapılan açıklamada, kapatılacak olan kimi maden eritme ocaklarının yanı sıra, Fransa, Almanya ve İspanya'da üretimin azaltılacağı duyuruldu.
Firmanın açıklaması, üç hafta önce Polonya ve İspanya'da operasyonların askıya alınması ve İtalya'dan yapılan sevkiyatların azaltılacağının duyurulmasından sonrasında geldi.
ArcelorMittal Avrupa Yassı Ürünler CEO'su Geert van Poelvoorde, durumun piyasa koşulları daha elverişli olana dek uygulanacak olan geçici bir karar olduğunu söyledi ve ekledi, "Bu süre zarfında en büyük önceliğimiz, çalışanlarımız olacak. Bu zor zamanda çalışanlarımız ve ailelerinin desteklenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
İtalya, İspanya, Avrupa, Ekonomi
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