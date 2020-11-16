Archenemy Filmi - Son Dakika

Max Fist, başka bir zaman, mekan ve boyuttan dünyaya düşer. Güçleri olmayan bir kahraman olduğunu iddia eden Max Fist, burada Hamster adında bir genç ile tanışır. Max, Hamster dışında hiç kimseye anlattıklarının gerçek olduğuna inandıramaz.
Yönetmen: Adam Egypt Mortimer
Senaryo: Adam Egypt Mortimer, Luke Passmore
Oyuncular: Luis Kelly-Duarte, Skylan Brooks, Zolee Griggs, Joe Manganiello, Paul Scheer, Mac Brandt, Kieran Gallagher, Amy Seimetz, Joseph D. Reitman, Glenn Howerton, Amje Elharden, Christopher Guyton
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Archenemy
Yapımcı Firma: Head Gear Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Head Gear Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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- Kaynak: InterSinema.com
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