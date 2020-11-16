Archenemy Filmi - Son Dakika

Max Fist, başka bir zaman, mekan ve boyuttan dünyaya düşer. Güçleri olmayan bir kahraman olduğunu iddia eden Max Fist, burada Hamster adında bir genç ile tanışır. Max, Hamster dışında hiç kimseye anlattıklarının gerçek olduğuna inandıramaz.

Yönetmen: Adam Egypt Mortimer

Senaryo: Adam Egypt Mortimer, Luke Passmore

Oyuncular: Luis Kelly-Duarte, Skylan Brooks, Zolee Griggs, Joe Manganiello, Paul Scheer, Mac Brandt, Kieran Gallagher, Amy Seimetz, Joseph D. Reitman, Glenn Howerton, Amje Elharden, Christopher Guyton

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Archenemy

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Head Gear Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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