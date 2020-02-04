ARD Bilişim'in halka arzına 17 katı rekor talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARD Bilişim'in halka arzına 17 katı rekor talep - Son Dakika

ARD Bilişim'in halka arzına 17 katı rekor talep

6 saat önce

Yerli bilişim firması ARD Bilişim'in 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşen halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

ARD Bilişim'in halka arzına 17 katı rekor talep, System.String[]

Yerli bilişim firması ARD Bilişim'in 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşen halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Beklentinin üzerinde 17 kat üzerinde gelen arzda 128 milyon lot talep geldi.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli bilişim firmalarından ARD Bilişim, metro yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arzın 17 katı olan, 128 milyon lot üzerinde talep geldi.

ARDYZ.E koduyla işlem görecek

Yapılan bilgilendirmede; ARD Bilişim'in Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da halka arzı 29-30 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Halka arz işleminde toplam 7 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı 5,30 TL satış fiyatından gerçekleşti. Halka arzda, 1 adet yabancı tüzel kişi yatırımcı, 36 adet yabancı gerçek kişi yatırımcı, 17 bin 962 adet yerli gerçek kişi yatırımcı, 56 adet yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 18 bin 55 adet yatırımcı alım yaptı.1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satmama taahhüdü veren şirketin hisseleri BIST Ana Pazarda ARDYZ.E koduyla işlem görmeye başlayacak.

"Bilişim sektöründe küresel bir marka olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, gelen talepten büyük mutluluk duyduğunu ve şirket olarak sorumluluklarının artık çok daha fazla olduğunu belirtirken, "Kurulduğumuz günden bu yana ekip olarak hiç kaybetmediğimiz heyecanımızla, AR-GE yatırımlarımızı hızlandırıp, bilişim sektöründe küresel bir marka olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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