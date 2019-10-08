Son Dakika Haberleri: Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!
Son Dakika Magazin Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!

Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!

54 dakika önce

Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış.

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Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar

Sütçü İmam Üniversitesi, Arda Ayten, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:11 
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