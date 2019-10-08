Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!
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Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış.
Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:11
1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi 22 yaşındaki genç kızın ölümü, intihar çıktı 1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten: Tanımadığım bir sürü akrabam çıktı Yamaç ve Nehir'in Erik Dalı performansı Çukur dizisine damga vurdu