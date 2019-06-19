Son Dakika Haberleri: Arda Balkay yeni şarkısını yayınladı
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Arda Balkay yeni şarkısını yayınladı

1 saat önce

7 Haziran 2019'da yeni single çalışmasıyla karşımıza çıkan Arda Balkay bu kez "İnadını Sevdiğim" diyerek Yiğit Mahzuni imzalı şarkısını Cem Kılıç klip yönetmenliğinde Zula müzik etiketiyle yayınladı.

Arda Balkay yeni şarkısını yayınladı, System.String[]
7 Haziran 2019'da yeni single çalışmasıyla karşımıza çıkan Arda Balkay bu kez "İnadını Sevdiğim" diyerek Yiğit Mahzuni imzalı şarkısını Cem Kılıç klip yönetmenliğinde Zula müzik etiketiyle yayınladı.

Arda Balkay 17 Mart 1991'de İstanbul Eminönü'nde dünyaya geldi. Henüz küçük yaştayken müziğe ilgisi başlayan Arda Balkay, 1996-1997 yıllarında ailesinin de teşvikiyle şan eğitimi, gitar, bağlama ve piyano dersleri alarak müzik hayatına adım attı. 6 farklı enstrümanı profesyonel olarak çalan Arda Balkay profesyonel eğitimine ise İTÜ'nün Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Birimi lise bölümünde başladı.

Eğitimine bir süre ara vererek çeşitli mekanlarda sahne aldı.

2012 yılında üniversite hayatına İTÜ Konservatuarı Müzik Teorisi bölümünde başladı ve hala öğrenimini sürdürmektedir. Arda Balkay, İlk single çalışması Şükürler Olsun'u 29 Ağustos 2016 tarihinde yayınladı. Söz-Müzik Serdar Aslan ve Şebnem Sungur'a ait şarkının aranjesi Orhan Sancak'a klip yönetmenliği ise Tamer Aydoğdu etiketi taşıyor. İkinci single çalışması Ziyan Zebil 8 Aralık 2016 tarihinde yayınlandı. Söz ve müziği Özlem Güneykaya'ya, aranjesi Orhan Sancak'a klip yönetmenliği ise Tamer Aydoğdu'ya aittir.Üçüncü single çalışması Leyla Olsun'u 3 Mayıs 2016 tarihinde yayınladı. Söz-Müzik Şebnem Sungur, aranjesi Orhan Sancak, klip yönetmenliği ise Tamer Aydoğdu etiketi taşıyor.

Şarkılar Arpej Yapım etiketiyle yayınlandı.

7 Haziran 2019'da yeni single çalışmasıyla karşımıza çıkan Arda Balkay bu kez "İnadını Sevdiğim" diyerek Yiğit Mahzuni imzalı şarkısını Cem Kılıç klip yönetmenliğinde Zula müzik etiketiyle yayınladı. Tüm şarkılarının prodüktörlüğünü üstlenen Cemil Üngör ile daha bir çok başarıya adım atacağını söylemek mümkün. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Magazin
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