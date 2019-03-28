Son Dakika Haberleri: Arda Duman'ın Cesedi İnceleniyor

Arda Duman'ın Cesedi İnceleniyor

13 dakika önce

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu.

Arda Duman'ın Cesedi İnceleniyor, System.String[]
Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu. Olay yerine gelen savcı Burak Çerkez'in olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları bu akşam sonuç verdi. AKUT ve AFAD tarafından yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Duman'ın elbiselerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darp veya cebir delici kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Araba yoluna 1 kilometre mesafede

Sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları kapsamında kayıp olan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi AKUT ekipleri tarafından bulundu. Belgrad Ormanı içerisinde araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Duman'ın cesedinin bulunduğu alan şeritler çekilerek kapatıldı. Savcı Burak Çerkez'in olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Duman'ın ölüm nedeninin Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsiden sonra anlaşılacağı belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

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