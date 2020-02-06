Arda Duman'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl mart ayında Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın ölümünün intihar olduğunu tespit eden savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan ve Belgrad Ormanı'nda cansız bedenine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma savcılığı, Adli Tıp Kurumundan soruşturma dosyasına ulaşan raporda, Duman'ın ölümünün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Duman'ın sırt çantası içerisinde çok sayıda boş ve dolu ilaç tabletleri bulunduğu, Duman'ı intihara yönlendiren herhangi biri olduğuna dair bilgiye rastlanmadığı ve Duman'ın intihar sonucu hayatına son verdiği kaydedildi.

Olayın geçmişi

Üniversite öğrencisi Arda Duman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart 2019'da aranmaya başlanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma üzerine, Duman'ın son olarak 22 Mart 2019'da 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsünden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptanmıştı.

Polislerle birlikte 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleriyle Neşet Suyu mevkisinde arama çalışması yapmış, 28 Mart 2019'da Duman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.