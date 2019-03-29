Son Dakika Haberleri: Arda Duman'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Sürüyor

Arda Duman'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Sürüyor

57 dakika önce

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad ormanında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Arda Duman'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Sürüyor, System.String[]
Ali AKSOYER - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad ormanında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Belgrad ormanında dün yapılan kapsamlı aramanın ardından akşam saatlerinde bulunan Arda Duman'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi darp izine rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının gözetiminde yapılan bu incelemenin ardından Arda Duman'ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yetkililer, Arda Duman'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Öte yandan Arda Duman'ın son günlerde kimlerle konuştuğu, cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının da inceleme altında olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

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