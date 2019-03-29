Son Dakika Haberleri: Arda Duman Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Arda Duman Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

1 saat önce

ALTI gündür kayıp olan ve dün Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlanıyor.

Arda Duman Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1), System.String[]
ALTI gündür kayıp olan ve dün Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlanıyor.

Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene ailesi ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Boğazici Üniversitesi, Belgrad Ormanları, Arda Duman, Güncel
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