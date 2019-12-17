"Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Son Dakika

"Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ardan'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.

Gümüşdağ, ayrıca Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da; 'önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini hatırlattı.

(İHA)

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı
Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!

Son Dakika Haberleri
20:06 ABD ordusundan "Nazi" gafı - Son Dakika
20:05 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
20:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
20:02 Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]