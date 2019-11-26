Arda Galatasaray'ın Emre'si olabilir

Sorular



1- Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında da kazanamadı ve 4. sıraya geriledi. Malatya karşısındaki kısırlık akıllara şu soruyu getirdi: Vedat Muriç'siz F.Bahçe sıradanlaşıyor mu? Muriç alternatifsiz mi?



2- Beşiktaş üst üste 4 maçını da kazandı. burak tepki gördüğü bir maçı daha adeta tek başına aldı yakıtının tepki olduğunu gösterdi yine. burak, Beşiktaş'ı yarışta tutmaya yeter mi? 2



3- Galatasaray, Başakşehir'e de yenildi. Terim bu takımı zirve yarışında tutabilir mi? Bugünkü Brugge maçından istenen sonuç alınamazsa camia nasıl tepki verir? Tepkiler Terim'e döner mi?



4- Haftaya damga vuran Arda Turan-Fatih Terim karesini nasıl okumalı? Bu kare, Arda'nın Galatasaray'a dönüşü anlamına mı geliyor? Dönerse de Galatasaray'a bir katkı yapabilir mi?



5- Trabzonspor, 7 kritik eksiğine rağmen Ankaragücü'nü keyif veren bir futbolla mağlup etti. Pazar akşamı da Galatasaray'ı ağırlayacaklar. Bu maç ligin kaderini nasıl etkileyecektir?



6- İlk üç sırada İstanbul'un klasik üç büyüğü yok. Sivas fırtına gibi bir futbolla kazandı. Başakşehir 11 maçtır namağlup. Roma'yı yenerse turu da garantiliyor. Sivas ve Başakşehir yarışta kalıcı olabilirler mi?



TÜMER METİN



1-) MURiÇ'SiZ FENERBAHÇE SIRADAN BiR TAKIM



VEDAT Muriç Fenerbahçe takımı için bir oyuncudan fazlası. Hücumdaki yaratıcılığı, skor gücü ve takım savunmasına yaptığı büyük katkı dışında etrafındaki futbolcuları oynatan meziyetleri var. Vedat Muriç'siz Fenerbahçe'nin sıradanlaştığını söylemek yanlış bir ifade olmaz. Fenerbahçe için gerçekten çok fazla şey ifade eden bir futbolcu.



2- ) BURAK'I PAMUKLARA SARIP SARMALAMALILAR



BEŞİKTAŞ'ın Burak Yılmaz dışında gol yükünü çekebilecek oyuncu sayısı çok az, o yüzden Burak'ı pamuklara sarıp sarmalamalılar. Bu arada çok iyi oynadığını düşünmüyorum Burak'ın ama unutmayalım ki, golcüler tabela ile anılır. O da bu zor zamanlarda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Yarışta kalmak için diğer gol ayaklarının da katkısına ihtiyacı var Abdullah hocanın.



3-) GALATASARAY OCAK AYINA KADAR ÇOK ACI ÇEKECEK



TEPKİLER Fatih Terim'e dönmez, hocanın yeterli kredisi var ama malum; futbolda güncel sonuçlar çok önemli. Galatasaray'ın mevcut sıkıntısı yanlış kadro yapılanması. Fatih Hoca uzun zamandır ocak ayını işaret ediyor ama ben çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini ocaka kadar da çok acı çekeceklerini düşünenlerdenim. İnşallah bu akşam Avrupa'ya devam edecek galibiyeti çıkarır Galatasaray.



4-) ARDA'NIN ŞU ANKi PERFORMANSI GALATASARAY iÇiN YETERLi DEĞİL



HAFTANIN fotoğrafı hepimiz gibi beni de şaşırttı doğrusu... Aile arasında bu tip sorunlar olur, küçükler özür diler, büyükler affeder. Küçük 'olgunluk', büyük 'bilgelik' makamına yerleşir. Arda Turan Galatasaray'a dönmeli mi sorusuna gelince... Yuvasıdır, yürekten bağlı olduğunu bilirim ama Arda'nın şu anki performansının yeterli olduğunu düşünmüyorum (Başka bir yazının konusudur Galatasaray'da şu an kimin performansı iyidir sorusu, haklısınız bir şey diyemem).



5-) TRABZON KAZANIRSA iŞiN RENGi DEĞiŞiR



ÖNCE Ünal Karaman ve takımını boğuştukları onca sıkıntıya rağmen gösterdikleri performans daha önemlisi mazeret üretmeden ortaya koydukları icraattan dolayı tebrik ederim. Hafta sonu oynanacak maç iki takım için de ligin gidişatını anlamlandırmak açısından son derece önemli olacaktır. Ev sahibi Trabzonspor kazanırsa bence son 3 senedir yakalandıkları en büyük ivme olacak. Misafir takım Galatasaray'a ise ilk yarının sonuna kadar ayrıca 'derin' bir nefes aldırır Karadeniz'den gelecek 3 puan.



6-) SiVAS VE BAŞAKŞEHiR YARIŞIN iÇiNDE KALIR



DAHA birçok takım oyun bile tutturamamışken Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'un ekipleri, ligin geride kalan 12 hafta sonunda 'güçlü oyun' oynayabilen birkaç takım arasında. Sivasspor ve Başakşehir'in şampiyonluk maratonunda çok belirleyici rol oynayacaklarını ve bu yarışın içinde kalacaklarını düşünüyorum. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki son iki maçı çok zor ama şu an da ipleri elinde tutuyorlar. İnşallah Roma galibiyetiyle yola devam ederler.



HAFTANIN ENLERİ



HAFTANIN OLAYI: ARDA TURAN iLE TERiM'iN BULUŞMASI



ARDA Turan'ın G.Saray maçından önce Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmesi ve sarılması sadece Fatih hoca için değil hepimiz için büyük sürpriz oldu.



HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR



'GÜÇLÜ' oyunu bize gösterdiler. Kayseri deplasmanında gerçekten hak ederek farklı galibiyet aldılar.



TEKNiK DiREKTÖR: iLHAN PALUT



Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman maçında Alanya gibi bir takımı yenmek gerçekten büyük iş.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: EMRE KILINÇ



Her geçen maç futbolunu daha üst seviyeye taşıyor. Kayseri'de hem güzel oynadı hem şahane bir gol attı.



HAFTANIN HAKEMi: Halil UMUT MELER



Önem derecesi yüksek Denizli-Rize maçındaki performansı gayet iyiydi. Hakemin konuşulmadığı bir maç oldu.



UĞUR MELEKE



FARKI YARATANLAR; MURiÇ, BURAK VE MUSLERA



1- Süper Lig, eski Süper Lig değil. Üç yıl önce ligin değeri 1.2 milyar Euro iken üç büyüklerde aynı anda 4'er-5'er iyi oyuncu vardı. Şimdi ligin değeri yarı yarıya düştü ve ülkedeki toplam iyi oyuncu sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Fenerbahçe'den Muriç'i çıkarırsanız, ligin yarısıyla çok bir farkı kalmıyor. Beşiktaş'tan Burak'ı, Galatasaray'dan Muslera'yı çıkarırsanız da öyle.



BEŞiKTAŞ SON 4 MAÇI 1-0 YA DA 2-1'LiK SKORLA KAZANDI



2- Beşiktaş 4 maçtır üst üste kazanıyor, sonuçlar şu şekilde: 1-0, 2-1, 1-0 ve 1-0... Ligde toplam 15 gol attılar, bu sayı Gençlerbirliği'nin, Gaziantep'in, Kasımpaşa'nın altında... 12 maçta 141 şut atmışlar, bu istatistikte de ligde 12'nci sıradalar. Yani sanırım sezon başından beri konuştuğumuz teori ete kemiğe büründü: Abdullah Avcı Beşiktaş'a değil, Beşiktaş Abdullah Avcı'ya yakınsadı. Avcı'nın Başakşehir'le de başarı pratiği bu yönteme dayanıyor. Bu mantaliteyle yarışta kalır ama kupa kazanabilir mi, zaman gösterecek.



TEPKiNiN HALA TERiM'E DEĞİL BAŞKA YERE YÖNELMESi ANORMAL!



3- Galatasaray'ın bu sezon 17 resmi maçta attığı gol sayısı 14... Kadrodaki 26 oyuncunun 18'ini Terim transfer etmiş; yani başkasından miras bir oyuncu da neredeyse kalmamış. Yüksek maaş istiyor diye gönderdikleri Gomis, geçen gün Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu, gol kralı ve en değerli oyuncusu unvanlarını kazandı. Onun yerine alınan Diagne kulübünde kadro dışı, Falcao da tedavi sürecinde. Bu durumda tepkinin hala Terim'e değil, başka bir yere yöneliyor olması anormal zaten.



ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR'iN YEDEK FUTBOLCUSU



4- Arda Turan profesyonel bir futbolcu ve eğer Başakşehir'le Galatasaray böyle bir anlaşma yaparlarsa denecek bir şey yok. Bu üç tarafa ait bir karar. Ancak şunu da unutmamak gerek: Bugün Arda, Başakşehir'in yedek oyuncusu. Orta alanda Aleksic ve Berkay'ın, hücumda Elia ve Gulbrandsen'in gerisinde. G.Saray, şampiyonluk yolundaki direkt rakibinin yedek oyuncusunu transfer edip kademe atlamayı umut ediyorsa, sarı kırmızılıların işinin ne kadar zor olduğunun ispatıdır bu bence.



TRABZON'UN RiTMi DE, MORALi DE G.SARAY'DAN DAHA YÜKSEK



5- Galatasaray bu sezon hiçbir kırılma maçından istediğini alamadı: F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı gol kaydedemedi, toplam 1 puan alabildi. Trabzon'sa aynı üç rakibine 7 gol attı ve 5 puan kazandı. Cezalı Abdülkadir parmak dönemiyor ama Uğurcan'ın döneceği hesaba katılırsa Trabzon'un ritmi de, nabzı da, moral değerleri de daha yüksek. Üstelik kaybetme kredisi olan taraf da Trabzon.



BAŞAKŞEHiR VE SiVASSPOR'UN YANINA MALATYA'YI DA EKLERiM



6- Bu ülkede 50 yıl boyunca üç büyükler formalarını koysalar 20 maç kazanıyorlardı, artık öyle bir lig yok. Sivas ligin belki en yaratıcı orta saha merkezine sahip. Başakşehir'in kulübesi sahaya çıksa, ligin üst yarısında olabilecek kalitede. Başakşehir'in yarışta kalıcı olması kesin gibi. Sivas da sakatlık sorunu yaşamazsa kalıcı olur. Ben Malatya'yı da eklerim yarışa.



HAFTANIN ENLERİ



HAFTANIN OLAYI: SIRADIŞI BiR LiG YAŞIYORUZ



LİGDE 12 hafta geride kaldı, hiçbir takım maç başına 2 puan ortalamasını geçemedi. Sıradışı bir Süper Lig sezonu olmaya devam ediyor.



HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR



Dört haftadır üst üste kazanıyorlar ve gayet akıcı futbol oynuyorlar. Hak ederek liderler.



HAFTANIN OLAYI: SIRADIŞI BiR LiG YAŞIYORUZ



Ligde 12 hafta geride kaldı, hiçbir takım maç başına 2 puan ortalamasını geçemedi. Sıradışı bir Süper Lig sezonu olmaya devam ediyor.



TEKNiK DiREKTÖR: HAMZA HAMZAOĞLU



Candeias ve Sio gibi iki önemli eksiğe rağmen Kasımpaşa'ya karşı 18 şut atarak, hak ederek kazandılar.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: SÖRLOTH



Ankaragücü maçında birinci golü yoktan var etti, üçüncüde de sihir yaptı. Ligin kader adamlarından.



HAFTANIN HAKEMi: ALPER ULUSOY



Gerilim düzeyi yüksek Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçını iyi idare etti, kritik penaltı kararı da doğruydu.



MEHMET ARSLAN



YANAL iLE YÖNETiM ARASINDAKi iP iNCELDi



1- HAYIR, sıradanlaşan Vedat Muriç'siz Fenerbahçe değil, Ersun Yanal'lı Fenerbahçe. Yanal, risk almıyor. Alamıyor. Yönetimle, daha doğrusu başkanla arasındaki iplerin inceldiğini biliyor, hissediyor. Arka arkaya gelebilecek olumsuz sonuçların kendi sonunu hazırlayacağını da. Bunun için de kaybetmemeye kurgulanıyor. Bu da Fenerbahçe'yi alıştığımız Ersun Yanal takımı olmaktan uzaklaştırıyor. Bakın Malatya 11'ine. Kazanmaya değil, kaybetmemeye odaklı bir 11 görürsünüz sahada. Bu Fenerbahçe, Yanal'ın Fenerbahçe'si değil. Yanal'ın korkusunun Fenerbahçe'si.



TRANSFER YAPILMAZSA ŞAMPiYONLUK ÇOK ZOR



2- KABUL edelim ki tek bir oyuncunun performansı bir takımı ayakta tutmaz. Beşiktaş'ın şampiyonluktaki rakipleri, Beşiktaş'a oranla daha yetenekli takımlar. Aradaki farkı kapatan ise Burak'ın kişisel performansı ile takımın son haftalarda artan mücadele gücü. Bu güç düşünce Beşiktaş kırılgan bir takıma dönüşüyor. Bunun önüne geçebilmesi için devre arasında takım kalitesini yükseltecek birkaç transfere ihtiyacı var. Aksi taktirde Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bana göre yüksek değil.



FATiH TERiM'iN BiR ÇÖZÜM PLANI YOK



3- LEONARDO da Vinci'nin Mona Lisa isimli eserindeki kadının mutlu mu yoksa üzgün mü göründüğü konusunda fikir birliği yoktur biliyorsunuz. Duygu tanımlama teknolojileri gelişince 2005 yılında Hollandalı bilim insanları bir araştırma yapmış. Sonuçta tablodaki kadının yüzde 83 mutlu, yüzde 9 iğrenmiş, yüzde 6 korkmuş olduğunu bulmuşlar. Soruya dönersek. G.Saray'da da benzer durum var. Kötü futbolda sorunun kaynağı yüzde 60 Terim. Geri kalan yüzde 40'ı nasıl dağıtırsanız dağıtın. İşin asıl düşündürücü yanı da, Terim'in bir çözüm planı olmaması.



ARDA, BiR ÇÖZÜM PLANI OLABiLiR



4- KALDIĞIM yerden devam edeyim. 'Terim'in çözüm planı yok' dedim. Tam da burada Arda planı devreye girebilir. Kiralık oyuncuların aidiyet duygusunun olmadığından yakınıyor G.Saray teknik heyeti. Bu duyguyu takımın bütününe yansıtacak isim Arda Turan. Yani aslında elinde bir çözüm planı olarak Arda duruyor Terim'in. Onu tıpkı F.Bahçe'nin Emre Belözoğlu'nu kullandığı gibi kullanabilme şansına sahip. Sadece bir oyuncu transferi olmaz Arda Turan; bir duygu, bir bütünleşme transferi de olur. G.SARAY



MAÇI TRABZON iÇiN BiR TEST OLACAK



5- KEYİF veren bir oyun oynuyorlar. Bunda korkusuzca karar alabilen Ünal Karaman'ın etkisi var elbette. Üzerlerindeki baskı azaldıkça daha başarılı olacaklar. En büyük handikapları şampiyonluk baskısını hissetmeleri. G.Saray maçı bu bakımdan bir test niteliği taşıyacak. Mental olarak güçlenmeleri gerekiyor. i



iKiSi DE ZiRVEYi KOVALAR



6- BAŞAKŞEHİR geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybettiğinde en çok yaşadıkları zorluk, bu tür bir yarışın içinde ilk kez yer almalarıydı. Bu duyguyu geçen sezon yaşadılar. Artık daha tecrübeliler. Sivasspor da bir dönem aynı yarışın içinde yer aldı. Çok başarılı gidiyorlar. İki takım da ligin sonuna kadar zirveyi kovalarlar.



HAFTANIN OLAYI: SADECE DENiZLi EVDE GÜLDÜ



· DEPLASMAN takımlarının başarısı. Ev sahibi takımlardan sadece Denizlispor galip gelebildi. Lig tarihinde pek görülmeyen bir durum.



HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR



· KAYSERİ deplasmanında sezonun en güzel futbolunu ortaya koydular ve çok pozisyon ürettiler. 4'ten fazla atabilirlerdi.



TEKNiK DiREKTÖR: HAMZA HAMZAOĞLU



· HAFTALARCA puan cetvelinin en alt sırasına demir atan Gençlerbirliği'ne eli net bir şekilde değdi.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: STANCU



· KASIMPAŞA maçında 2 gol atıp G.Birliği'ne 3 puan kazandırdı ve toplamda 6 gole ulaştı.



GÜNTEKİN ONAY



YANAL ELEŞTiRiLiYOR AMA...



1- "MURİÇ'in yokluğunda Fenerbahçe de yok" ifadesi çok basit bir çıkarım olur. Fenerbahçe son 9 maçta sadece Konya maçının belli bir bölümünde beklenen futbolu oynadı. Deplasmanda ise iyi oynadığı tek maç yok. Hep vurguluyorum Fenerbahçe'nin kadro kalitesi medyanın abarttığı seviyede değil. Ersun Yanal eleştiriliyor ama bu kadro bundan daha fazlasını oynayamaz.



BEŞiKTAŞ iYi BiR SiNERJi YAKALADI



2- SAĞLIKLI bir Burak tartışılmaz. Üstelik sezon başından beri ilk kez fiziksel olarak belli bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki haftalarda Burak'ın performansı daha da iyi olacaktır. Kamuoyu Beşiktaş'ı 6-7 oyuncusu eksik iken koşullara bakmadan sadece sonuçlar üzerinden eleştirdi ve hata yaptı. Sakatlar iyileşti, takım birlikte oynama ritmini yakaladı ve galibiyet serisi geldi. Beşiktaş, az pozisyon veriyor, az gol yiyor. Ljajic ve Burak form tutarsa üretkenliği arttırıp sonuca da kolay giden bir takım olacaktır. Beşiktaş sağlıklı bir yönetim, futbol takımında da iyi bir sinerji yakaladı.



TERiM'iN KREDiSi BiTMEZ



3- TÜRK futbolunda dün ile çok fazla yaşanıyor. Futbolda dün yoktur. Evet, Terim 2 sene üst üste şampiyon oldu ama bugün gelinen noktada gidişat hiç de iyi değil. Brugge maçını kaybedip grupta sonuncu olursa doğal olarak Terim tartışılır. Ancak şunu da kabul etmek lazım: Terim'in Galatasaray'daki kredisi asla bitmez. Ancak kendisi inancını ve enerjisini kaybederse istifa eder.



SADECE BARIŞTILAR



4- ARDA Turan-Fatih Terim fotoğrafına Galatasaray'a dönüş anlamını kim neden yükledi, gerçekten anlayamadım. Araları bir süredir bozuk olan ancak geçmişte baba-oğul, öğrenci-hoca ilişkisinin ötesinde sıcak bir samimiyet yaşamış, iki futbol insanının barışması olarak gördüm ben.



TRABZONSPOR'UN EKSiĞi ÇOK



5- ÜNAL Karaman, bu sezon sahaya tam kadro çıkma şansını ne zaman bulacak, eksiksiz bir takım ortaya çıktığı zaman nasıl bir futbol oynayacak gerçekten çok merak ediyorum. Ünal Hoca, mevcut koşullarda bu kadar eksiğe rağmen harika iş çıkartıyor. Trabzonspor eksik olmasa pazar günkü karşılaşmada açık favori diyebilirdim. Galatasaray sadece defansif ve emniyetli oynayarak Trabzonspor karşısında istediğini alabilir.



BAŞAKŞEHiR DAHA iYi OLMALI



6- ÜÇ büyük takımın maç başı puan ortalaması bu şekilde 2'nin altında seyrettiği sürece bırakın Başakşehir'i, Sivasspor, Alanyaspor veya herhangi bir takım da bu yarışın içinde olabilir. Başakşehir bence kadro kalitesinin altında futbol oynuyor. Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarındaki Başakşehir'in 11'i rakiplerinden daha üstün olmasına rağmen, Okan Buruk rakiplerine gereğinden fazla saygı duyan bir anlayışla takımını oynattı. Daha nitelikli hücum yapan Başakşehir şampiyon olabilir.



HAFTANIN ENLERİ



HAFTANIN OLAYI: SADECE DENiZLi EVDE GÜLDÜ



· DEPLASMAN takımlarının başarısı. Ev sahibi takımlardan sadece Denizlispor galip gelebildi. Lig tarihinde pek görülmeyen bir durum.



HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR



Kayseri deplasmanında sezonun en güzel futbolunu ortaya koydular ve çok pozisyon ürettiler. 4'ten fazla atabilirlerdi.



TEKNiK DiREKTÖR: HAMZA HAMZAOĞLU



Haftalarca puan cetvelinin en alt sırasına demir atan Gençlerbirliği'ne eli net bir şekilde değdi.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: STANCU



Kasımpaşa maçında 2 gol atıp G.Birliği'ne 3 puan kazandırdı ve toplamda 6 gole ulaştı.



HAFTANIN HAKEMi: FIRAT AYDINUS



KONYA-Beşiktaş maçında hemen hiç hata yapmadı. A.Gücü-Trabzon maçında Cüneyt Çakır da çok başarılıydı